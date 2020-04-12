Uçak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Uçağın Eş Anlamlısı

Uçak kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘tayyare’ şeklinde yer almaktadır. Özellikle eski zamanlarda daha yaygın kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Ancak günümüzde artık gücünü yitirmiş sözcüklerden biridir. Bunun yerine uçak kelimesi daha fazla kullanılır.

Uçağın Eş Anlamlısı

Uçak kelimesini eş anlamlı olarak amaca uygun şekilde ‘tayyare’ sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Türkçede ilk olarak tayyare kelimesi kullanılmışken zaman içerisinde uçak sözcüğü yerini almıştır. Günümüzde ise uçak sözcüğü artık daha yaygın şekilde değerlendirilir.

Peki, uçak kelimesinin anlamı nedir? Uçak kelimesinin anlamını ‘Kanatlarının alt kısmına havanın yaptığı basınç ile beraber, yükselmek suretiyle havada ilerleyen motorlu uçak taşıtlar’ şeklinde tabir etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber Türkçede hem tayyare hem de uçak kelimesini aynı anlam üzerinden kullanabilirsiniz. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa dahi uçak kelimesini eş anlamlı olarak tayyare sözcüğü karşılamaktadır.