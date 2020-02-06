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HaberlerGündem HaberleriUçak kazasında ölen Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı
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DHA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 18:48,Son Güncelleme:/

Uçak kazasında ölen Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı  

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Uçak kazasında ölen Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı  

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafı ortaya çıktı.

 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un cenazeleri öğle saatlerinde yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Hayatını kaybeden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı. 

Gençoğlu'nun cenazesi, yarın Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazından sonra düzenlenecek cenaze töreniyle Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden Songül Bozkurt'un cenazesi ise İzmir'e götürüldü. Songül Bozkurt'un cenazesi İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy'de toprağa verilecek.

Uçak kazasında ölen Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurtun fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında ölen Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurtun fotoğrafları ortaya çıktı

 

Yolcu uçağının pistten çıkış anıİzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistte duramayarak, pist sonunda 30 metreden toprak zemine düştü. O anlar böyle kaydedildi.
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