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Akılalmaz bir alışveriş! Uçak kazasında kızı ölmüştü

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#Başaran Holding#Hüseyin Başaran#Haluk Levent
Akılalmaz bir alışveriş Uçak kazasında kızı ölmüştü
Burcu Purtul UçarMusa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 07:00

Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, 2018’de bekârlığa veda partisi için gittiği Dubai’den dönerken bindiği özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran’ın babasıydı. Başaran, 29 Haziran 2026’da avukatı aracılığıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ile iki şirket ve şirketlerin yetkilisi Esin Önder Çağlayan hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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22 GAYRİMENKULÜN SADECE 1’İNİ ÖDEDİLER

Suç duyurusunda, Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya’nın, 3 Şubat 2026’da Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın ofisine giderek üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Hüseyin Başaran’dan 60 milyon dolarlık 22 gayrimenkulü dernek adına satın almak istediklerini söylediği belirtildi. Dilekçede, Hüseyin Başaran’ın, geçmişte çok sevdiği kızını elim bir uçak kazasında kaybetmiş olmanın verdiği derin manevi bir hassasiyetle ve kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek gibi ulvi bir amaçla kabul ettiği, Levent ve Kaya’nın ödemeyi senetle yapmak istedikleri ancak Başaran’ın bunu kabul etmediği anlatıldı.

Dilekçede, Haluk Levent ve Yeliz Kaya’nın taşınmaz bedellerinin ABD ve Avrupa Birliği’nden temin edilecek yardım fonları ile ödeneceğini ve bu fonların Yeliz Kaya’nın hesabına aktarılacağını, sözde fon yetkililerinin parayı gönderebilmesi için öncelikle taşınmazların Kaya’ya devredilmesi gerektiğini öne sürdükleri anlatıldı. 1 tapu için bedelinin çok altında bir miktar ödedikleri, 21 taşınmaz için hiçbir ödeme yapılmadan Yeliz Kaya’ya devredildiği ileri sürüldü.

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Suça konu olan ve hileli yollarla şüpheliler adına tescil edilen tüm taşınmazların üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacıyla ivedilikle ihtiyati tedbir / satılamaz / devredilemez şerhi konulması talep edildi.

‘BAŞTAN SONA DOLANDIRICILIK’

Suç duyurusu dilekçesinde özetle, “Yaklaşık 60 milyon doları bulan malvarlığını haksız ve hileli yollarla ele geçirmek amacıyla son derece planlı, sistematik ve organize bir suç örgütü mantığıyla hareket etmişlerdir. Ortada baştan sona kurgulanmış, aktörleri belli, kamuoyu güveninin silah olarak kullanıldığı nitelikli dolandırıcılık suçu bulunmaktadır” denildi.

MÜTEAHHİTTEN DE SUÇ DUYURUSU

İstanbul'da müteahhitlik yapan Bayram Doğan da Haluk Levent aracılığıyla AHBAP Derneği ile değeri 233 milyon TL olan 11 dairenin satışı için sözleşme imzaladığını iddia etti. Levent'in yönlendirdiği iki kişiye 4 adet daireyi devrettiğini ileri süren Doğan, alacağını tahsil edemeyince kalan 7 dairenin satışını iptal etti. Doğan, avukatı aracılığıyla Haluk Levent hakkında suç duyurusunda bulundu.

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#Başaran Holding#Hüseyin Başaran#Haluk Levent

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