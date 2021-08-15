Uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebat için duygusal paylaşım

OGM'nin Twitter hesabından, dün Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 8 mürettebat için hazırlanan video paylaşıldı. Düşen uçağın başka bir orman yangınına müdahale ederken çekilen görüntüsü, "Yeşil vatanı alevlerden savunurken Kahramanmaraş’ta elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden kahramanlarımıza, arkadaşlarından duygusal bir veda. Gönlümüzdesiniz; mücadelenizi hiç unutmayacağız" mesajı ile paylaşıldı.

Videonun sonunda "Sizi çok özleyeceğiz" mesajı yer aldı.

#YeşilVatan’ı alevlerden savunurken Kahramanmaraş’ta elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden kahramanlarımıza, arkadaşlarından duygusal bir veda.

Gönlümüzdesiniz, mücadelenizi hiç unutmayacağız. pic.twitter.com/rKmVpcWJ3l — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 15, 2021

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