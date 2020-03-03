Uçak kazası soruşturmasında yeni gelişme! Kaptan pilotun tutukluluğuna itiraz...

24 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukat Melih İhsan Şahin, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Avukat Şahin, müvekkili hakkında tutuklama kararını veren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.