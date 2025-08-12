×
Uçak arızalandı! Pilot: Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım

Ağustos 12, 2025 16:16

Antalya’dan kalkan bir uçağın ön dikmesinde arıza meydana geldi. Uçağı, Hezarfen Havalimanı’na indiren pilotun kuleyle arasındaki telsiz konuşmaları kaydedildi. Konuşmalar sırasında pilotun "Gerekirse Büyükçemece Gölü’ne iniş yapacağım" sözleri kayıtlara yansıdı.

Antalya’dan kalkış yapan uçak Marmara Denizi üzerinde seyir halindeyken, Öğle saatlerinde, ön dikmesinde arıza meydana geldi. Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçen uçağın pilotu acil iniş yapacağını bildirdi. Pilot, Hazerfen Havalimanı’na iniş yapmak istediğini gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne de iniş yapabileceğini söyledi. Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi. Uçak Hezarfen Havalimanı’na saat 12.30’da inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirirken, olumsuz bir durum yaşanmadı. O anlar telsiz konuşmalarınca kayıt altına alındı.

MONİTÖRDE SORUN ALGILIYORUM

Pilot: Efendim mümkünse Hezarfen’e divert etmek istiyorum. İniş takımlarıyla ilgili monitörde bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece gölüne iniş yapacağım

Kule: Anlaşıldı efendim 05 pist başından Güney kuzey yönüne kat ediş serbest. Yaklaşma ile de koordinesini yapacağım. Hezarfen’e inişiniz tahmini kaç olur

Pilot: 1500 feet olacak tahmini 10 dakika

Kule: Şuan acil bir durum var mı?

Pilot: Yok efendim ön iniş takımı monitör edemiyorum bağlantı sorunu olabilir. Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapabilirim. Hezarfen’e divert etmek istiyorum.

