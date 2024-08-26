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Uçağın tuvaletinde sigara içip olay çıkaran yolcu gözaltına alındı

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#İZMİR-Ankara Uçağı#Ajet Havayolları#Sigara İçern Yolcu
Uçağın tuvaletinde sigara içip olay çıkaran yolcu gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 01:46

İZMİR-Ankara seferini yapan Ajet Havayolları’na ait yolcu uçağı tuvaletinde sigara içen yolcu olay çıkardı. Kendisine tepki gösteren kabin görevlilerine ve yolculara saldıran yolcu, uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişinin ardından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, TC-JFT kuyruk tescilli Ajet Havayolları'na ait uçak Ankara Esenboğa seferini yapmak üzere saat 18.00’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçak Esenboğa Havalimanı’na inişi sırasında yolculardan birinin tuvalette sigara içtiği tespit edildi.

Kabin ekibi yolcuyu uyarmasına rağmen, yolcu dikkate almadı. Bunun üzerine durum uçağın pilotuna bildirildi. Hava trafik kontrolörü ile irtibata geçen pilot park pozisyona polis talebinde bulundu. Bu sırada yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibi ve yolculara saldırdığı ileri sürüldü.

Uçak saat 19.05’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirirken, yolcu polis tarafından göz altına alındı.

 

 

 

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#İZMİR-Ankara Uçağı#Ajet Havayolları#Sigara İçern Yolcu

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