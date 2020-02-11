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İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:05,Son Güncelleme:/

Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde

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Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini TIR'a yüklemesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler çalışmalarına saat 09.00 sıralarında başladı. Ekiplerin bugün uçağın gövdesini TIR'a yüklemesi bekleniyor.

 

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