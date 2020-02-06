Uçağın en küçük yolcusu! Anne sıkıştı, bebek fırladı

İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, dün akşam saat 18.19’da iniş sırasında pistten çıktı. Savrulmanın etkisiyle uçak üçe bölündü. Kazada uçakta bulunan 3 yolcu öldü, 180 kişi ise yaralandı. Uçakta bulunan en küçük iki yolcudan biri 17 aylık Ervanur Soydaş’dı. Küçük kızın tedavisi devam ediyor. Yakınlarından alınan bilgilere göre annesi Semanur Soydaş ile yolculuk yapan 17 aylık Ervanur Soydaş, kazanın ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Annesi Semanur Soydaş ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Minik Ervanur’un kazanın etkisiyle başını çarptığını ve ayağında incinme olduğunu belirten yakını Büşranur Kırlı, durumunun iyi olduğunu söyledi.

AĞIR BİR TRAVMA GEÇİRMİŞLER. ERVA SÜREKLİ UYKUDAN UYANIYOR"

Anne Semanur Soydaş’ın vücudunda yanıklar olduğunu belirten Kırlı Kazayı öğrenir öğrenmez ulaşmaya çalıştık. Anneye hemen ulaşıldı ama bebeğe ulaşılamamıştı. Bebeği sonradan bulduk buraya sevk ettikleri zaman. Bebeğin durumu iyi. Kafasını çarpmış ama kan toplanmış. Annesi Marmara Hastanesi’ndeydi şimdi özel hastaneye gidiyor. Ameliyat olacak. Vücudunun çoğu yerinde yanıklar var. Baya ağır bir travma geçirmişler sanırım çünkü Ervanur sürekli uykudan uyanıyor. Bebek iyi şu an 3 günyatacağını söylediler. Uçağın kokpit kısmının hemen arkasındalarmış. 2 numaralı koltukta oturuyorlarmış. Tam uçağın kırıldığı noktada oturuyorlarmış. Anne orada sıkışmış zaten. Bebek fırlamış. Bebeği başka bir ekip getirmiş zaten" ifadelerinde bulundu.

Kazazede yakını Semanur Soydaş’tan öğrendiklerine göre kazanın nasıl olduğunu anlatan Kırlı, Uçak pistte aşırı hızlı hareket etmiş. Fren yaptığı halde durmamış. Uzunca bir süre gittikten sonra yere çakılıyor. Anne tam kırılan yerde olduğu için sıkışmış. Kolunda ve baldırlarında yanma olmuş. Büyük ihtimalle yangın dolayısıyla yanmış. Bebeği başka ekip anneyi başka ekip getirdi. İkin gün içerisinde ameliyat olacak. Kaval kemiğinden ameliyat olacak. Yanıklar sebebiyle plastik cerrahi ile görüşülecek" dedi.

ÇİNLİ YARALILAR DA VAR

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde aynı kazada yaralanan 4 Çinli ve 3 Iraklı hasta bulunuyor. Çinli kazazedelerden iki kişi ise aynı odada tedavi görüyor.

O anları anlattı: Kafam yarıktı, zor yürüyorum

SABİHA Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak 3’e bölünen uçakta yaralanan 22 yaşındaki Berk Yenipazar, o anları anlattı.

Pistten çıkan uçakta yaralanarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Berk Yenipazar’ın tedavisi sürüyor. İstanbul’a iş eğitim programına katılmak üzere geldiği öğrenilen Yenipazar, hastanedeki yatağında olay anını anlatırken bir yakını tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Berk Yenipazar, "İnsanlar koşturuyordu, içeri girip enkazdan çıkarmak isteyenler, dışarıda yaralılara yardım edenler... Bir ara benzin koktu, 'herkes dağılsın’ bağırtıları falan... Kafam yarıktı, zor yürüyorum. Yanımda birisi vardı, çocuk kurtardı kendisini bir şekilde. Çıkardı kazağını bana verdi, ’bastır’ dedi. Bastırdık tampon yapmaya çalıştık, olabildiği kadar." diye konuştu.

"TEKERLEKLER PİSTE DEĞDİĞİ ESNADA ŞİDDETLİ BİR SARSINTI HİSSETTİM"

İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı’na indikten sonra yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulan Aydınlı üniversite öğrencisi Yağız Eray Esgin (21), yaşadıklarını, "Tekerlekler piste değdiği esnada şiddetli bir sarsıntı hissettim. Daha sonra telefonlarınızı açabilirsiniz anonsu yapıldı. Telefonumu açtığım anda uçağın kabininin aşağıya düştüğünü hissettim" diyerek anlattı.

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 18.30’ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30- 40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak 3’e bölündü. Kazada, 2si bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta, 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar arasında bulunan Aydınlı Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yağız Eray Esgin (21), tedavi altına alındığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Esgin, taburcu olmasının ardından kaza anında yaşadıklarını telefonla DHA muhabirine anlattı.

’KAOS ORTAMI HAKİMDİ’

Uçağın piste çok sert bir şekilde indiğini belirten Esgin, "Tekerlekler piste değdiği esnada şiddetli bir sarsıntı hissettim. Daha sonra, telefonlarınızı açabilirsiniz anonsu yapıldı. Telefonumu açtığım anda uçağın kabininin aşağıya düştüğünü hissettim. Bu andan sonra kendimden geçmişim. Gözlerimi tekrar açtığımda hosteslerin acil çıkış kapılarını açmaya çalıştığını gördüm. Sol arka kapı açılmayınca, sağ arka kapıdan atlayarak çıkmak zorunda kaldım. Bir süre yürüdükten sonra ambulansa ulaştım. Çevrede bir kaos ortamı hakimdi. Ambulansta yine bilincimi kaybetmişim. Uyandığımda hastanedeydim" dedi.