UçaÄŸa parfüm alÄ±nÄ±yor mu?
UÃ§aÄŸa sÄ±vÄ± alÄ±nma koÅŸullarÄ±, yolculuklarÄ±nÄ± sadece kabin bagajÄ± ile yapacak olan yolcularÄ±n araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. UÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸi dolayÄ±sÄ±yla Sivil HavacÄ±lÄ±k kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde alÄ±nan kararlarda, uÃ§ak iÃ§erisinde belirli oranÄ±n Ã¼zerinde sÄ±vÄ± bulundurmanÄ±n yasak olduÄŸu ifade ediliyor. Peki, bu durumda uÃ§aÄŸa parfÃ¼m alÄ±nÄ±yor mu? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± grafik bilgileri
UÃ§aÄŸa parfÃ¼m alÄ±mÄ± belirli koÅŸullar altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmektedir.Â Milli Sivil HavacÄ±lÄ±k GÃ¼venlik Kuruluâ€™nca alÄ±nan karar gereÄŸi tÃ¼m iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat uÃ§uÅŸlarda sÄ±vÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ± uygulamasÄ± 01 Nisan 2012 tarihi itibari ile baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TaÅŸÄ±nacak sÄ±vÄ±lar, jÃ¶leler, aerosol ve spreyler en fazla 100 mililitre hacimli kutu, ÅŸiÅŸe veya benzeri bir kap iÃ§erisinde bir litrelik plastik torba iÃ§ine konulmalÄ±dÄ±r.
DolayÄ±sÄ±yla parfÃ¼mÃ¼n maksimum 10 mililitre hacimli kutular iÃ§erisinde kabin bagajÄ±na alÄ±nmasÄ± gerekmektedir.
BAGAJDA SIVI KISITLAMASI VAR MI?
UÃ§akaltÄ± bagajÄ±nda sÄ±vÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± ile ilgili herhangi bir kÄ±sÄ±tlama yoktur. Havayolu ÅŸirketinin ve gÃ¼mrÃ¼k mevzuatÄ±nÄ±n mÃ¼saade ettiÄŸi miktardaki sÄ±vÄ±lar uÃ§akaltÄ± bagajÄ±nda taÅŸÄ±nmaya devam edilebilecektir.
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