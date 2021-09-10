UÃ§aÄŸa parfÃ¼m alÄ±nÄ±yor mu

UÃ§aÄŸa parfÃ¼m alÄ±mÄ± belirli koÅŸullar altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmektedir.Â Milli Sivil HavacÄ±lÄ±k GÃ¼venlik Kuruluâ€™nca alÄ±nan karar gereÄŸi tÃ¼m iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat uÃ§uÅŸlarda sÄ±vÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ± uygulamasÄ± 01 Nisan 2012 tarihi itibari ile baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TaÅŸÄ±nacak sÄ±vÄ±lar, jÃ¶leler, aerosol ve spreyler en fazla 100 mililitre hacimli kutu, ÅŸiÅŸe veya benzeri bir kap iÃ§erisinde bir litrelik plastik torba iÃ§ine konulmalÄ±dÄ±r.

DolayÄ±sÄ±yla parfÃ¼mÃ¼n maksimum 10 mililitre hacimli kutular iÃ§erisinde kabin bagajÄ±na alÄ±nmasÄ± gerekmektedir.

BAGAJDA SIVI KISITLAMASI VAR MI?

UÃ§akaltÄ± bagajÄ±nda sÄ±vÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± ile ilgili herhangi bir kÄ±sÄ±tlama yoktur. Havayolu ÅŸirketinin ve gÃ¼mrÃ¼k mevzuatÄ±nÄ±n mÃ¼saade ettiÄŸi miktardaki sÄ±vÄ±lar uÃ§akaltÄ± bagajÄ±nda taÅŸÄ±nmaya devam edilebilecektir. Â



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