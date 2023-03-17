Pandemide Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan koronavirÃ¼s uzmanlarÄ±nÄ±n hayatÄ± normale dÃ¶ndÃ¼ mÃ¼ Covid hÃ¢lÃ¢ aklÄ±mÄ±zÄ±n bir kÃ¶ÅŸesinde

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Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±mÄ±za giren koronavirÃ¼s pandemisi tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na aldÄ± ve toplumsal yaÅŸamÄ± kÃ¶kten deÄŸiÅŸtirdi. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ 11 Mart 2020â€™de Covid-19â€™u pandemi ilan ettiÄŸinde herkes bu hastalÄ±ÄŸÄ±n ne olduÄŸunu ve nasÄ±l durdurulacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyordu.

Türkiye'de tespit edilen ilk Covid-19 vakasÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 11 Mart 2020 günü açÄ±klandÄ±. Ülkemizde virüse baÄŸlÄ± ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleÅŸti.

HastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nlerden itibaren dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarca insan hayatÄ±nÄ± kaybetti,Â hastalar karantinaya alÄ±ndÄ±, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± uygulandÄ±, iÅŸ yerleri kapatÄ±ldÄ±, uzaktan Ã§alÄ±ÅŸma sistemine geÃ§ildi, maske kullanÄ±mÄ± zorunlu hale geldi,Â birÃ§ok Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kapattÄ±, seyahatler durdu. KÄ±sacasÄ± hayatÄ±mÄ±z tam anlamÄ±yla altÃ¼st oldu.

Pandeminin aÄŸÄ±r yÃ¼kÃ¼nÃ¼ sÄ±rtlarÄ±nda taÅŸÄ±yan, binlerce hayatÄ± kurtaran saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± daÂ tÄ±pkÄ± bizim gibi maskesiz kapÄ±dan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±, marketten aldÄ±klarÄ±nÄ± dezenfekte etti, kargo kutularÄ±nÄ± 24 saat dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±raktÄ±, arkadaÅŸ toplantÄ±larÄ±nÄ±, seyahatlerini iptal etti.

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ArtÄ±k o zor zamanlarÄ± geride bÄ±raktÄ±k. Maske zorunluluÄŸu sona erdi, birÃ§ok iÅŸ yerinde yeniden ofislere dÃ¶nÃ¼ldÃ¼. Peki ya saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±? Onlar Covid-19â€™un etkilerinden kurtuldu mu? Yoksa hÃ¢lÃ¢ temkinliler mi? SalgÄ±nla mÃ¼cadelede aktif rol oynayan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile konuÅŸtuk.Â

â€˜BU HASTALIÄžIN ÅžAKASI YOKâ€™

Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Fatma Nurhayat Saydam

Hayat benim iÃ§in asla normale dÃ¶nmedi. HÃ¢lÃ¢ Ã§ok sayÄ±da Covid-19 hastam var ve bunlardan bazÄ±larÄ± ne yazÄ±k ki hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Ben de Ã¶nlemlerin azaldÄ±ÄŸÄ±, herkesin dÄ±ÅŸ ortamda maske takmayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±, Ã¶ksÃ¼rÃ¼p aksÄ±rarak dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaman diliminde hastalandÄ±m. Ã‡evremdekilerden ve hasta olan arkadaÅŸlarÄ±mdan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla bu hastalÄ±k hÃ¢lÃ¢ aÄŸÄ±r geÃ§iyor. Tat ve koku kaybÄ±, ÅŸiddetli sÄ±rt, kas-eklem ve baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ile yataÄŸa baÄŸlÄ±yor. KÄ±sacasÄ± bu hastalÄ±ÄŸÄ±n hÃ¢lÃ¢ ÅŸakasÄ± yok.

Ä°ÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda da maske takmaya devam ediyorum ama ilk yÄ±llardaki gibi sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde deÄŸil. Ortamda hasta bir kiÅŸi varsa ya da ben kendimi hasta hissediyorsam mutlaka takÄ±yorum. Market, uÃ§ak gibi ortamlarda mutlaka takÄ±yorum.

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HastalÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan hÃ¢lÃ¢ Ã§ok tedirginim, Ã§Ã¼nkÃ¼ Covid-19 nedeniyle Ã¶lÃ¼mler devam ediyor. AÅŸÄ±lar vaka sayÄ±sÄ±nÄ± azalttÄ±, bunu hastalarÄ±mda yaÅŸayarak gÃ¶rÃ¼yorum. Ancak bu virÃ¼s mutasyona uÄŸrayan, ÅŸekil ve huy deÄŸiÅŸtiren bir ÅŸey. O nedenle maske, mesafe ve el hijyeninin deÄŸiÅŸmez Ã¶neme sahip kontrol Ã¶nlemleri olduÄŸunu Ã¼zerine basarak vurgulamak isterim.

â€˜COVID HÃ‚LÃ‚ AKLIMIZIN BÄ°R KÃ–ÅžESÄ°NDEâ€™

GÃ¶ÄŸÃ¼s Cerrahisi UzmanÄ± Prof. Dr. Ã–zkan Demirhan

BugÃ¼ne kadar hiÃ§ Covid-19 olmadÄ±m. Toplu taÅŸÄ±ma baÅŸta olmak Ã¼zere kalabalÄ±k ortamlarda ve hastanede Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken maske takÄ±yorum. Daha doÄŸrusu kendimi rahatsÄ±z hissettiÄŸim her ortamda maske takmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Pandeminin ilk zamanlarÄ±nda olduÄŸu kadar tedirginliÄŸim yok ama iÅŸim gereÄŸi Ã§ok hasta gÃ¶rÃ¼yorum ve bundan dolayÄ± endiÅŸelerim devam ediyor.

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AÅŸÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ±ndan sonra hastalÄ±ÄŸÄ±n kÄ±rÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ancak yine de tam olarak hayatÄ±n normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyemem. Covid-19 hÃ¢lÃ¢ aklÄ±mÄ±zÄ±n bir kÃ¶ÅŸesindeâ€¦ HÃ¢lÃ¢ hastalarÄ±mÄ±zÄ±n da ameliyat Ã¶ncesi tetkiklerinde mutlaka Covid-19 testi yapÄ±yoruz. KÄ±sacasÄ± eskisi kadar endiÅŸe duymasak da tedbiri elden bÄ±rakmamalÄ±yÄ±z.

â€˜BÄ°SÄ°KLETE BÄ°NMEK GÄ°BÄ°, DURURSANIZ DÃœÅžERSÄ°NÄ°Zâ€™

Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ±, KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Alper Åžener

Bizim iÅŸ yÃ¼kÃ¼mÃ¼z azaldÄ± ama Covid-19 bazÄ± hasta gruplarÄ± iÃ§in hÃ¢lÃ¢ tehdit unsuru... Bu kiÅŸiler doÄŸal olarak hastaneye yatÄ±ÅŸ, yoÄŸun bakÄ±ma yatÄ±ÅŸ ve Ã¶lÃ¼m riski olan kiÅŸiler.

Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan koronavirÃ¼slÃ¼ hayatÄ±mÄ±z devam ediyor... Maske takÄ±yoruz, korunma Ã¶nlemleri alÄ±yoruz, aÅŸÄ±larÄ±mÄ±zÄ± takip ediyoruz. Bizim iÃ§in bu durum hep devam edecektir. AsansÃ¶rde ve toplu taÅŸÄ±mada, tren-metro, otobÃ¼s, uÃ§akta mutlaka maske takÄ±yorum.

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Eskisi kadar tedirgin deÄŸiliz ama solunum yolu hastalÄ±klarÄ±nÄ±n yÃ¶netiminin zorluÄŸunu ve Ã¶lÃ¼mleri yaÅŸadÄ±kÃ§a, insan olarak ister istemez korku yaÅŸÄ±yoruz. Bu sÄ±nÄ±rlÄ± bir endiÅŸe hali ve adrenalin deÅŸarjÄ±, ama hayat devam ediyor. Bisiklete binmek gibi, durursanÄ±z dÃ¼ÅŸersinizâ€¦

Ben de Covid-19 geÃ§irdim hem de koronavirÃ¼s konulu bir kongrede... AÅŸÄ±lÄ± olduÄŸum iÃ§in hafif atlattÄ±m ama hafifi bile benim iÃ§in yetti aÃ§Ä±kÃ§asÄ±.. AÅŸÄ±lÄ± olmak ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±k olmak daha sonraki karÅŸÄ±laÅŸmalar iÃ§in avantaj bunu biliyorum ama ucu aÃ§Ä±k aslÄ±ndaâ€¦ HiÃ§bir ÅŸeyin garantisi yok... Dedikleri gibi â€˜Ä°nsanÄ±n ters gitmesin iÅŸi, muhallebi yerken kÄ±rÄ±lÄ±r diÅŸi...â€™

â€˜YAÅž ALMIÅž YAKINLARIM Ä°Ã‡Ä°N HÃ‚LÃ‚ ENDÄ°ÅžELÄ°YÄ°Mâ€™

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Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Sorumlu HemÅŸiresi Nadire Karahan

SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olarak gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±mda Covid-19 etkisini ilk gÃ¼nlerdeki gibi yoÄŸun ve kaygÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yaÅŸamÄ±yorum. Ä°ÅŸ yerinde, hastane ortamÄ±nda maske kullanÄ±mÄ±na, el hijyenine, aynÄ± zamanda sosyal mesafeye her zamanki gibi Ã¶zen gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. AynÄ± ÅŸekilde kapalÄ± ortamlar ve havalandÄ±rmasÄ± olmayan ortamlarda da maske kullanmayÄ± tercih ediyorum.

Pandemi sÃ¼recinde aÅŸÄ± olduÄŸum iÃ§in ve aldÄ±ÄŸÄ±m Ã¶nlemler sayesinde bugÃ¼ne kadar Covid geÃ§irmedim ancak yakÄ±nlarÄ±m iÃ§in halen kaygÄ±lÄ±yÄ±m. YaÅŸ almÄ±ÅŸ bireyler olmalarÄ± nedeniyle, sosyal mesafe, el hijyeni en Ã¶nemlisi de kapalÄ± ortamlarda bulunmalarÄ± gerekiyorsa maske kullanÄ±mÄ±nÄ± da sÃ¼rekli hatÄ±rlatarak Ã¶nlem almalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yorum.

Aile bireylerimin de aynÄ± ÅŸekilde Covid-19 sÃ¼recini yaÅŸamamalarÄ±nda alÄ±nan Ã¶nlemlerin katkÄ±sÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

â€˜KALABALIK ORTAMLARDA BÄ°LE MASKE TAKMIYORUMâ€™

Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Ãœmit SavaÅŸÃ§Ä±

Ben artÄ±k maske takmÄ±yorum, sadece hastanede, hasta muayenesinde ve vizitlerde takÄ±yorum. KapalÄ± ortamlarda maske takmayÄ± bÄ±raktÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ artÄ±k eskisi kadar tedirginliÄŸimiz yok Ã§Ã¼nkÃ¼ vaka sayÄ±larÄ±mÄ±z Ã§ok nadir. AÄŸÄ±r bir tablomuz ve yoÄŸun bakÄ±m ihtiyaÃ§larÄ± da genel anlamda yok. Ã‡ok tek tÃ¼k vakalar oluyor. AÅŸÄ±lar kesinlikle Ã§ok etkili oldu. Ben de Covid-19 geÃ§irdim, o nedenle hem Ã§ocuklarÄ±m hem de kendim iÃ§in Ã§ok endiÅŸe etmiyorum aÃ§Ä±kÃ§asÄ±.

â€˜PANDEMÄ° BÄ°TMÄ°Åž GÄ°BÄ° DAVRANIYORUZ AMA BÄ°TMEDÄ°â€™

Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. BÃ¼lent ErtuÄŸrul

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ pandeminin bittiÄŸine dair bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. DolayÄ±sÄ±yla Covid-19 hÃ¢lÃ¢ bitmedi. Tam aksine yeni varyantlarla yayÄ±lmaya, bazÄ± bÃ¶lgelerde ataklar yapmaya devam ediyor. Ancak insanlarÄ±n bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± Ã§ok deÄŸiÅŸti, pandemi bitmiÅŸ gibi davranÄ±yoruz.

SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda hÃ¢lÃ¢ maske kullanmaya devam ediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hÃ¢lÃ¢ yoÄŸun bakÄ±mlara hastalar geliyor ve bazÄ±larÄ± ne yazÄ±k ki Covid-19 sebebiyle hayatÄ±nÄ± kaybediyor. BirkaÃ§ hafta Ã¶ncesine kadar hastane harici diÄŸer toplu alanlarda da maskemi takmaya devam ediyordum. ArtÄ±k kendimi toplum iÃ§erisinde farklÄ± hissetmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mdan dolayÄ± takmayÄ± da bÄ±raktÄ±m. Ben aÅŸÄ±sÄ± tam olan grubun iÃ§erisindeyim ve gÃ¼vencem de bu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gelen hastalara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§oÄŸu tam aÅŸÄ±lama yapÄ±lmamÄ±ÅŸ kiÅŸiler.

Uzun sÃ¼re kaÃ§tÄ±ktan sonra ne yazÄ±k ki ben de hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±m. Ä°tiraf etmem gerekirse bir dikkatsizlik sebebiyle, toplantÄ± alanÄ±nda maskemi Ã§Ä±karmam hasta olmama sebep oldu. KÄ±sacasÄ± hÃ¢lÃ¢ pandemi sebebiyle endiÅŸeleniyorum. Risk grubunda Ã§ok fazla hasta baktÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in diÄŸer insanlara gÃ¶re biraz daha fazla endiÅŸeleniyorum.

â€˜NE TEDBÄ°RLERÄ° Ã‡OK ABARTIYORUM NE DE FAZLA RAHAT DAVRANIYORUMâ€™

Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± DoÃ§. Dr. YeÅŸim Ã‡aÄŸlar

Ã‡ok yakÄ±n bir zamanda Covid-19 enfeksiyonu geÃ§irdim. AteÅŸ ve solunum sistemi semptomlarÄ± yoÄŸundu ve halen rahatsÄ±z edici bir Ã¶ksÃ¼rÃ¼k devam ediyor. Tedbirler aÃ§Ä±sÄ±ndan rahatladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir dÃ¶neme geÃ§miÅŸtik haliyle. Tabii bunu sÃ¶ylerken bile hastanede, muayene ve vizitlerde mutlaka maske kullanÄ±yorum.

Pandeminin baÅŸlamasÄ±yla uzun bir sÃ¼re ben ve ekibim yemekhaneye bile giremiyor, sakin saatleri bekliyorduk. Ancak ÅŸimdi iÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda gezmelere ve ziyaretlere baÅŸladÄ±m. Bilimsel platformlar artÄ±k online deÄŸil seyahatler arttÄ± tabii. Hatta son gÃ¼nlerde bol aktarmalÄ± uÃ§uÅŸ ve karayolu seyahatleri de gerÃ§ekleÅŸtiriyorum. Ancak giÅŸe sÄ±rasÄ±, geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ± gibi mesafesiz durumlarda, uÃ§akta, kalabalÄ±k market, maÄŸaza, tuvalet gibi alanlarda maskemi takmaya devam ediyorum. Bir ÅŸeyler yemek iÃ§in sakin yerler tercih ediyor, el hijyenine Ã§ok Ã¶nem veriyorum. Yani tedbirleri ne Ã§ok abartÄ±yorum ne de Ã§ok rahat davranÄ±yorum.

Bu sezon Covid-19 haricinde, RSV, influenza, rinovirÃ¼s gibi virÃ¼slerin de yaygÄ±n olduÄŸu ve bu enfeksiyonlardan sonra uzayan Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, alerji ve astÄ±m ataklarÄ±nÄ±n oluÅŸabileceÄŸi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulmalÄ±. Bunlardan bir kÄ±smÄ±na karÅŸÄ± aÅŸÄ± da mevcut deÄŸil ve hastalÄ±ÄŸÄ± engellemenin tek yolu korunma Ã¶nlemleri. DolayÄ±sÄ±yla; baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi zayÄ±f olan kiÅŸiler, ileri yaÅŸ, kronik ek hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar ya da 'Ben bu hastalÄ±klarÄ± geÃ§irmek' istemiyorum diyenler korunma Ã¶nlemlerine dikkat etmeli ve riskli gÃ¶rdÃ¼kleri yerlerde maskelerini takmalÄ±.

â€˜ARTIK TEST YAPILMADIÄžI Ä°Ã‡Ä°N COVID BÄ°TTÄ° SANILIYORâ€™

Ä°ÅŸ yeri Hekimi Dr. Mehmet LÃ¼le

"Covid bitti" demek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil ancak test yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan toplumda bitti gibi bir algÄ± hÃ¢kim. Test yaptÄ±rÄ±p pozitif Ã§Ä±kan vakalar mevcut fakat hastalÄ±k eskisi kadar aÄŸÄ±r seyretmiyor. YÃ¼ksek ateÅŸle gelen hastalarda hÃ¢lÃ¢ Covid-19 enfeksiyonu geÃ§irme ihtimalini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunduruyoruz.

HayatÄ±mÄ±z tam anlamÄ±yla normale dÃ¶nmÃ¼ÅŸ sayÄ±lmaz, enfeksiyon riski taÅŸÄ±yan hastalarÄ±n olduÄŸu ve toplu ortamlarda maske kullanÄ±mÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Ben eskisi kadar tedirgin deÄŸilim, aÅŸÄ±larÄ±n koruyuculuÄŸuna inanÄ±yorum ama eskisi kadar aÅŸÄ±rÄ± hassasiyet gÃ¶stermiyorum. Bu dÃ¶nemde Covid enfeksiyonu geÃ§irmedim, tabii ki endiÅŸem hÃ¢lÃ¢ var.

â€˜DÃ–NDÃœÄžÃœMÃœZ NORMAL HAYAT ESKÄ° NORMAL HAYATIMIZ OLMAMALIâ€™

SaÄŸlÄ±k Memuru Sultan Aziz YÄ±ldÄ±z

HastalÄ±ÄŸa yakalanan bireylerdeki semptomlar hafiflediÄŸi iÃ§in Covid nedeniyle hastaneye baÅŸvuru sayÄ±sÄ± azaldÄ±. Ama bundan dolayÄ± "Covid bitti" demenin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Normal hayatÄ±mÄ±za bir taraftan dÃ¶nmek zorundayÄ±z fakat dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z normal hayat eski normal hayat olmamalÄ±, yeni normal hayata dÃ¶nmeliyiz.

HastalÄ±ÄŸÄ±n etkilerindeki azalma nedeniyle alÄ±nan Ã¶nlemlerde bir gevÅŸeme mutlaka oldu tabii, fakat bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olarak farkÄ±ndalÄ±k yaratmak adÄ±na kiÅŸisel koruyucu ekipmanlarÄ±mÄ±z, el hijyeni ve sosyal mesafe konusunda Ä±srarcÄ± olunmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã–zellikle kapalÄ± ortamlarda, restoranlar, marketler ve Ã¶zellikle toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nda aynÄ± Ã¶nlemleri almaya devam etmeliyiz.

Ben de bu hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±m fakat ÅŸanslÄ±yÄ±m ki hayattayÄ±m. Ä°lk gÃ¼nkÃ¼ bilinmezlik ve Ã§aresizlik gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde yerini tedbir, korunma ve tedavi yÃ¶ntemlerine bÄ±raktÄ±. Bu nedenle kendim ve ailem iÃ§in artÄ±k eskisi kadar tedirginlik yaÅŸamÄ±yorum.