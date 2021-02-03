Üç yeni mutant tedbiri

Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’deki mutasyonla ilgili değişikliklerin çok yakından takip edildiğini ifade ederek, “Mutasyonun görüldüğü illerdeki rakamlarımızda çok ani yükseliş yok. Bu da bizim vatandaşlarımızın maske ve mesafeye mümkün olduğu kadar uyduğunu, aynı zamanda filyasyon ekiplerinin çok iyi çalıştığını, COVID pozitif vakaları çok erken tespit edip temaslılarına hızlı ulaştığımızı gösteriyor” dedi. Ancak İngiltere’den dünyaya yayılan ‘mutasyon suş’un çok daha kısa sürede, çok daha uzak mesafeden bulaşa neden olabildiğine dikkat çekti ve şu tedbirlerin uygulanmasını istedi:

1) MESAFEYİ 1 METREDEN 1.5’E ÇIKARIN

“Eskiden aynı ortam içerisinde bulunan 10 kişi varken bunlardan 3’üne bulaşıyorsa şu an 6-7’sine bulaşabiliyor. Böyle olunca da korunmak için bizim biraz daha dikkatli olmamız lazım. Önceden sosyal mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1.5 metre yapmalıyız.

2) SÜREYİ 10 DAKİKADAN 3’E DÜŞÜRÜN

Önceden karşılıklı durma süremiz diyelim ki 10 dakika ise şimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazım.

3) TEK MASKE YERİNE ÇİFT MASKE TAKIN

Özellikle kapalı bir ortamdayız, havalandırması az olan bir ortamdayız ve süre de biraz uzayacaksa o zaman maske sayısını 2 maske yapabiliriz ya da Almanya’nın önerdiği filtre özelliği daha sıkı olan, havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir.”

‘AŞI OLDUM, RAHATIM’ DEMEYİN

Kara, aşının ilk dozuyla korunmanın tam başlamayacağını da dikkat çekti: “İkinci dozu olduktan sonra 7 ila 10 gün sonrasında bizim korunmamızın başlayacağını biliyoruz. O bakımdan, bugün ‘aşı oldum rahatız’ diye bir hareket içerisinde veya ‘vaka sayılarımız azalıyor’ diyerek bir rahatlama içerisinde olmamamız lazım. İngiltere’de bunu çok net olarak gördük. Rakamlar düştüğünde maskeye, mesafeye daha az dikkat etmeleri çok ciddi bir 3. dalgaya neden oldu.”

KAPALI YERLERDEN KAÇININ





Prof. Dr. Zafer Kurugöl: “Yapmamız gereken ilk şey kişi bazında önlemlere daha da sıkı dikkat etmek. Sosyal hareketlilikten uzak olmalı, kapalı yerlerde olmaktan, kapalı yerlerde toplantı yapmaktan kaçınmalıyız. Zorunluluk olup da kapalı mekana giriyorsak çift cerrahi maske takmak daha doğru ama N95 takmaya gerek yok. Yapmamız gereken ikinci şey ise aşılamanın daha hızlı ve geniş şekilde yapılması. Bu çok önemli. Böylece virüsün dolaşımı durur ve mutasyon riski azalır. Yeteri kadar aşının da tedarik edilmesi ve kısa zamanda nüfusumuzun aşılanması lazım.”

KISITLAMALAR DEVAM ETMELİ

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: “Günlük vakalardaki artma eğilimi mutlaka azaltılmalı. Kısıtlamalardan ödün verilmemeli. Mutant virüsün özellikle Portekiz gibi ülkelerde görülen hızlı artışı, ülkemizde görülmemeli çünkü Portekiz’de yoğun bakım üniteleri dolmuş durumda. Dün açıklanan kısıtlılık durumlarının esnetilmeden devam ettirilmesi, aşılama süreci için çok önemli. İnsanlarımız kısıtlılık durumundan sıkıldı, farkındayız, bu nedenle de kısıtlamalara eskisi gibi uymamalarından korkuyorum. Eğer uyma olmazsa gidişattan endişeliyim.” (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)