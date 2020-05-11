ZONGULDAK (AA)
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Üç yaşındaki çocuk üçüncü kattan beton zemine düştü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Gülüç beldesi Merkez Mahallesi belediye binası karşısındaki 5 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki mutfak camında dengesini kaybeden 3 yaşındaki Abdullah Demir İnç, beton zemine düştü.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnç, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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