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ZONGULDAK (AA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Üç yaşındaki çocuk üçüncü kattan beton zemine düştü

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Üç yaşındaki çocuk üçüncü kattan beton zemine düştü
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gülüç beldesi Merkez Mahallesi belediye binası karşısındaki 5 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki mutfak camında dengesini kaybeden 3 yaşındaki Abdullah Demir İnç, beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnç, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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