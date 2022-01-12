Üç yaşındaki çocuk evde ölü bulundu: Anne ve dayı gözaltına alındı

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Olay, Cemil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kader K., kızı Ayşenur K’nın yanına gitti. 3 yaşındaki çocuğun uyanmaması ve tepki vermemesi üzerine anne Kader K, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ayşenur K’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından anne Kader K. ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli olarak gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K., tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.