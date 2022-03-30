Üç taraftan da onay alan arabulucu

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55 yaşındaki Abramoviç, İngiltere’de Chelsea futbol takımını satın alması, lüks yaşamı ve yatlarıyla dünyanın en göz önündeki oligarklarından biri oldu. Anne ve babasını küçük yaşlarda kaybeden Abramoviç, SSCB’nin son demlerinde başka bir girişimciyle kurduğu oyuncak kooperatifiyle iş hayatına atıldı. 1993 yılında işadamı Boris Berezovski ile petrol işine girdi. Devlet Başkanı Boris Yeltsin ailesiyle tanıştı. Yıldızı Putin döneminde de parlamaya devam etti.

PUTİN’LE ARASI İYİ

Yeni yönetimle ters düşen Berezovski ve birçok Yeltsin dönemi milyarderinin aksine, Abramoviç’in Putin’le geliştirdiği iyi ilişkiler daha da büyümesinin önünü açtı. 2003 yılında İngiliz futbol kulübü Chelsea’yi satın alarak dünya genelinde de üne kavuştu. 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrasında Chelsea’yi satarak parasını kurtarmaya çalışan Abramoviç başarılı olamadı.

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AB’DEN YAPTIRIM

İngiltere’de oligarklara yönelik ilk yaptırım dalgasında yer almayan Abramoviç baskılar üzerine kara listeye alınırken, birkaç gün sonra da Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus işadamları arasına girdi. Hali hazırda ABD’nin yaptırım listesinde değil. ABD basınında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin bizzat ABD Başkanı Joe Biden’dan, Abramoviç’in arabuluculuk girişimleri nedeniyle yaptırım listesine alınmamasını rica ettiği öne sürüldü.

ZEHİRLENDİ Mİ?

İngiliz Daily Mail gazetesine göre Abramoviç, arabuluculuk girişimlerinde yer alan ana figürlerden biri. 28 Şubat’taki Belarus’taki görüşmeleri sonrasında 3 Mart’ta Kiev’e yaptığı arabuluculuk ziyaretinde zehirlendiği iddia edildi. Wall Street Journal’in iddiasına göre Abramoviç ile Kırımlı Tatarlardan Ukrayna milletvekili Rüstem Umerov ve bir yetkili daha zehirlendi. Türkiye’de tedavi gördüğü iddia edildi.

ABRAMOVİÇ DE TOPLANTIDAYDI

Rus işadamı Roman Abramoviç de müzakere salonundaydı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yan yana oturan Abromoviç bir ara Erdoğan’la sohbet etti.

BÜYÜK SERVET

Abramoviç’in 14.5 milyar dolarlık mal varlığıyla Rusya’nın en zengin 12’nci kişisi olduğu söyleniyor. Yaptırımlar nedeniyle iki lüks yatı Solaris ve Eclipse’i de Türkiye’ye çekti. Rusya’da Yeltsin döneminden kalma elitlere yakın bir isim olarak öne çıkan Abramoviç’in hem kendi, hem de yakın olduğu çevrelerin çıkarları için arabuluculuğa soyunmuş olabileceği yorumları yapılıyor.