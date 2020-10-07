Üç saatte 545 bin TL

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar uyarınca kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna, gece kulüpleri, ruhsatsız faaliyet gösteren yerler, kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri tüketilen işyerleri, izinsiz ve sigortasız yabancı ve Türk vatandaşı çalıştıran yerlerde denetim yapıldı.

Saat 02.00’ye kadar süren denetimlerde, 6 bin 242 kişiye GBT taraması yapıldı. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, aranan 7 kişi yakalandı.

364 KİŞİYE CEZA

Koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişi hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca toplam 545 bin 650 TL ceza kesildi. İzinsiz ve sigortasız çalışan 7’si yabancı uyruklu 42 kadın hakkında da idari işlem uygulandı. 19 işyeri mühürlenerek kapatıldı.