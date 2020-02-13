Üç polise Tahir Elçi sorgusu

TAHİR Elçi ve beraberindekiler 28 Kasım 2015’te Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptı. Bu sırada PKK’lı teröristlerle polisler arasında çatışma çıktı. Tahir Elçi başına isabet eden bir kurşunla hayatını kaybetti. Olay sırasında silahlarını kullandıkları kameralara yansıyan 3 polis, güvenlik gerekçesiyle başka illere tayin edildi. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 9 ve 10 Ocak’ta 3 polisin 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerini aldı. Şüpheli polislerden 2'si Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden, biri de savcılığa gelerek ifade verdi.

'TAHİR ELÇİ´Yİ GÖRMEDİM'

Çatışmada yaralanan polis S.T., “Silah seslerini duyduktan sonra önümden bir kişi geçti. Bu şahsa ateş etmeye başladım. Hemen arkasından bir şahıs daha geçti. Ben bu şahsa da ateş etmeye başladım. Hatırladığım kadarıyla 5-6 el ateş ettim. Şahıs beni geçtikten sonra arkası dönük vaziyette bana bir el ateş etti. Sol karın boşluğumdan yaralandım. Yaralandıktan sonra herhangi bir şekilde ateş etmedim. Ben olay esnasında Tahir Elçi’yi görmedim. Bulunduğum konum itibarıyla Dört Ayaklı Minare’yi bile göremiyordum. Tahir Elçi'yi ben öldürmedim. Olay anında teröristleri etkisiz hale getirmek için ateş ettim" dedi.

'SUİKAST İÇİN GELMİŞLERDİ'

Şüpheli polis memuru F.T. ise Tahir Elçi’ye ateş etmediğini ve vurulma anını görmediğini belirtti. Tahir Elçi’nin kendi atış menzilinde olmadığını savunan F.T., ifadesinde şunları söyledi: “Tahir Elçi’nin vurulma anını görmedim. Tahir Elçi'ye ben ateş etmedim. Tahir Elçi benim atış menzilimde değildi. Kimin vurduğunu bilmiyorum, suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bu olayın teröristler tarafından planlandığını düşünüyorum. Olay yerinde kimlik tespiti yapılan teröristlerin siyasi ve askeri eğitim aldıklarını biliyorduk. Tahminim suikast için oraya gelmişlerdi.”

Polis memuru M.S. de suçlamaları kabul etmeyerek şöyle dedi: “Ben vurulma anını görmedim. Ben ve diğer emniyet mensubu arkadaşlar elinde silah tutan şahsa doğru ateş ettik. Tahir Elçi’yi vuran kişi ya da kişileri bilmiyorum. Ben olay anında silahlı şahsı durdurmak için ateş ettim. Tahir Elçi’yi ben vurmadım, suçlamaları kabul etmiyorum.”