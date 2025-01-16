×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üç partiye tek çatı: ‘Yeni Yol’un ilk grubu

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Yol#DEVA#Gelecek
Üç partiye tek çatı: ‘Yeni Yol’un ilk grubu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

Saadet, Gelecek ve DEVA Partileri, Meclis’te “Yeni Yol Partisi” adıyla kurdukları yeni oluşumun çatısı altında ortak grup oluşturdu.

Haberin Devamı

Yeni Yol, üç partiden milletvekillerinin katılımıyla Meclis’te 25 sandalyeyle temsil ediliyor. Genel başkanlar, siyasi yapılarının tüzel kişiliklerini korumak amacıyla kendi partilerinden ayrılmadılar. İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, YYP’nin Grup Başkanı oldu. DEVA ve Gelecek’ten bazı milletvekilleri ortak gruba katılmadı. İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ile İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin yeni çatıya gitmeyeceklerini açıkladılar. YYP’nin dünkü ilk grup toplantısında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu  sırayla kürsüye çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Yol#DEVA#Gelecek

BAKMADAN GEÇME!