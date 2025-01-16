Üç partiye tek çatı: ‘Yeni Yol’un ilk grubu

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Yeni Yol, üç partiden milletvekillerinin katılımıyla Meclis’te 25 sandalyeyle temsil ediliyor. Genel başkanlar, siyasi yapılarının tüzel kişiliklerini korumak amacıyla kendi partilerinden ayrılmadılar. İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, YYP’nin Grup Başkanı oldu. DEVA ve Gelecek’ten bazı milletvekilleri ortak gruba katılmadı. İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ile İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin yeni çatıya gitmeyeceklerini açıkladılar. YYP’nin dünkü ilk grup toplantısında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sırayla kürsüye çıktı.