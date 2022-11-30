‘Üç olsun dersek ne yapacaksınız’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

“Türkiye 2023 yılında, terör belasından kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır. Sınırlarımızın mücavir bölgelerinde bütün hainler açık hedefimizdir. Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir.

EKRANDA AYNI İSİMLER

Deprem olur, bunlar ekrana çıkar. Sanırsınız fay hatlarını avuçlarının içi gibi bilirler. Domates, patates, soğan mevzu bahis olur, bunlar sırasıyla ahkâm keserler. Hep aynı isimler, hep aynı simalar, hep aynı maskaralıklar devamlı surette gözümüzün içine sokulmaktadır. Aslında potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmek, terör örgütünün muhtemel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamaktır. Sykes-Picot* haritasının paramparça edilme vakti gelmiştir.

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TEK DÖNEM TUZAĞI

Zillet ittifakının açıkladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ ölü doğmuştur. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanını tek dönemle sınırlayıp sembolik hale getirme önerisi cahilliğin ve milleti tanımayan kadir bilmezliğin bubi tuzağıdır. Anayasa takdimi yapıyorlar. Altısını bir araya getirsen bir MHP yapmaz. Bu gösterdiğim anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 100 maddelik taslak metnidir. Değerli biliminsanlarının çalışmasının ürünüdür.”

SYKES- PİCOT*:

Osmanlı İmparatorluğu’nun Ortadoğu’daki topraklarını parçalama amaçlı anlaşma. Rusya’nın onayını aldıktan sonra 16 Mayıs 1916’da İngiltere ve Fransa arasında Sykes-Picot Antlaşması imzalandı. Buna göre Suriye’nin kıyı bölgesiyle Adana ve Mersin Fransa’ya veriliyordu. Basra ve Bağdat vilâyetleriyle Hayfa ve Akkâ limanları İngiltere’ye bırakılıyordu. İskenderun serbest liman ve Filistin uluslararası bölge oluyordu. Arabistan toprakları, Akkâ-Kerkük çizgisiyle ikiye bölünerek kuzey kısmı Fransız, güney kısmı İngiliz nüfuzuna kalıyordu. İngiltere ve Fransa kendi nüfuz bölgelerinde Arap devletleri kurup korumayı taahhüt ediyordu.

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‘BİR DE BUNU OKUYUN’

Bahçeli kürsüden MHP’nin hazırladığı anayasa teklifi kitapçığını göstererek “6’sı birden dizilmiş, anayasa takdimi yapıyorlar. 6’sını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz. Bu anayasa metni Türkiye’nin 100’üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Gelsinler bir de bunu okusunlar” dedi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)