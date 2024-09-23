Üç nesil havada

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İki günde yaklaşık 50 binin üzerinde seyircinin izlediği havacılık gösterilerinde, Türk Hava Kurumu’nun yanı sıra sivil havacılık okulları da gösteri yaptı.

Bu yıl ilk kez Türkiye’ye gelerek hava gösterilerine katılan İsveçli mühendis pilot Sanna Hedin, 2 günde 4 kez havalanarak Eskişehir semalarında Extra 300 uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı. Güç manevraları ustalıkla gerçekleştiren Hedin’in havadaki gösterisi büyük beğeni topladı. Türkiye’nin profesyonel ilk kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, 2 günde 3 gösteri yaparak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Havadaki güç manevraları izleyenleri heyecanlandırırken, Öztürk’ün gösterisini kısa bir süre önce jübilesini yapan babası Ali İsmet Öztürk sundu.

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Türkiye’nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, hava gösterilerine kızı Semin Öztürk Şener’in 4 yaşındaki oğlu Pars ile birlikte katıldı.

TORUNUYLA UÇTU

Uçağında torunu Pars ile birlikte havalanarak gösteri uçuşu yapan tecrübeli pilot Öztürk, “Dede ve torun kısa bir uçuş yapacağız. Pars da bugün gösteri dünyasına havacılıkta ilk adımını atmış olacak” dedi.

