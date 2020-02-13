Üç lider cenazede buluştu

Törenin başında protokolde yerini alan Bahçeli, yanına gelen Kılıçdaroğlu ile tokalaşarak selamlaştı. Törenin ardından Akşener, Türkoğlu’nun ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti. Bahçeli, taziye dileğinde bulunup ayrılırken, çevresindeki kalabalık arasında Akşener ile de tokalaştı. Türkoğlu’nun cenazesi bugün Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camisi’nde öğle vaktinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.