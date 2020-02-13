Üç lider cenazede buluştu
Vefat eden İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu için Meclis’te düzenlenen cenaze töreni, CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini bir araya getirdi. Törene, Türkoğlu’nun yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’den yöneticiler, eski ve yeni milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.
Törenin başında protokolde yerini alan Bahçeli, yanına gelen Kılıçdaroğlu ile tokalaşarak selamlaştı. Törenin ardından Akşener, Türkoğlu’nun ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti. Bahçeli, taziye dileğinde bulunup ayrılırken, çevresindeki kalabalık arasında Akşener ile de tokalaştı. Türkoğlu’nun cenazesi bugün Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camisi’nde öğle vaktinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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