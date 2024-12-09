Üç koldan Menbiç operasyonu

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HTŞ’nin başını çektiği muhalif grupların Suriye’de ilerleyişi devam ediyor. Suriye sahasında her dakika yeni gelişmeler yaşanırken, sürekli güç dengeleri değişiyor. Hürriyet, Suriye’deki baş döndürücü gelişmeleri sahada takip ediyor.

MENBİÇ’E HAREKÂT BAŞLADI

Suriye rejimine yönelik başlatılan operasyon muhalif grupları da bir araya getirdi. Radikal grupları bünyesinde barındıran HTŞ, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu(SMO) ve ABD tarafından eğitilip donatılan Suriye Özgür Ordusu (SÖO) operasyon kararlarını da ortak alıyor. Ayrıca cephe hatlarına gönderdikleri takviye kuvvetlerle birbirlerine destek oluyor.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı güçler, PKK/YPG kontrolündeki Menbiç’e yönelik 3 koldan operasyon başlattı. SMO içerisindeki Sultan Murat ve Hamza Tümeni’ne bağlı silahlı güçler, terör örgütünün işgal ettiği Menbiç’i batı, kuzeybatı ve güneyde kuşattı. SMO güçleri ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya başlandı. SMO, şu ana kadar 10 köyü PKK/YPG’den aldı. Teröristler, Menbiç kırsal alanından şehir merkezine yakın bölgelere çekildi. SMO, Menbiç hattına mühhimat, silahlı güç takviyesi yaptı. SMO’ya bağlı silahlı gruplar, konvoylar halinde Menbiç’e harekete geçti. Kamikaze dronlar kullanan SMO güçlerinin Menbiç merkezine ilerleyişi devam ediyor.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu (SMO) “Özgürlük Şafağı” adını verdiği operasyonunu Tel Rıfat’tan sonra Münbiç’te de sürdürüyor. Harekâtın devam ettiği bilgisini veren kaynaklar, Münbiç’in yüzde 80’inin kontrol altına alındığını bildirdi. “YPG/PKK’ya karşı verilen mücadelede zafere çok az kaldığına” işaret eden kaynaklar, “Münbiç’in YPG/PKK’nın elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülüyor. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizleniyor” bilgisini paylaştı.

PKK/YPG terör örgütünün 2016 yılında işgal ettiği Menbiç’in çoğunluğunu Araplar oluşturuyor.