‘Üç kıtanın sağlık merkezi olacağız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünya genelinde yaklaşık 550 bin insanın hayatına mal olan COVID-19 pandemisinin, sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. "Salgına en gelişmiş ülkeler dahil çoğu devlet hazırlıksız yakalanmıştır" diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Fakat biz dikkat ederseniz hep bir şey söyledik; 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Ecdadımız Kanuni'nin bize vermiş olduğu bu ilhamla biz ne geliyorsa elimizden onu yaptık, yapmaya devam edeceğiz, çünkü sağlık bu denli önemli. Türkiye, işte bu salgın dönemine 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 bin tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla girmiştir. Çok kısa sürede inşa ettiğimiz veya hizmete girme vaktini öne aldığımız hastanelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendirdik. Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik. Hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik. İnsanların ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı."

HER ŞEYİ ÜCRETSİZ SUNDUK

Sağlık hizmetlerinden özellikle maske, tulum, ilaç, dezenfektan, gıda gibi temel ihtiyaç ürünlerine kadar hiçbir konuda yokluk çekilmediğini ifade eden Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımızı kimi yerlerde olduğu gibi 100 binlerce dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadık. Gereken her şeyi insanımıza ücretsiz sunduk” dedi. Erdoğan, Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanıldığını da belirterek, "Koronavirüs ile örnek mücadelemiz, sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin bizi bu idealimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA’DA BİR NUMARAYIZ

Hastane hakkında verilen bilgileri dinleyen Erdoğan, "Bizim şehir hastanelerimiz, bunu iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa'da bir numaradır, dünyada ise sayılıdır" diye konuştu. Geçmişte yanık tedavilerinde İstanbul'da çok sıkıntılar çekildiğini aktaran Erdoğan, "Şimdi hastanelerimizde yanık tedavi merkezlerimiz var. İşte bunlardan bir tanesi de Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanemizde” dedi.

YILDA 100 BİN AMELİYAT YAPIP 3.5 MİLYON HASTAYA BAKACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin İstanbul’a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını istediklerini belirterek, “Hastane bina zemininde bulunan 855 izolatörle İstanbul’un depreme en hazırlıklı, en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1987’de 150 yataklı bir devlet hastanesi olarak hizmete açılan hastanenin zamanla yetersiz hale geldiğini söyledi.

1105 KATAK KAPASİTELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yeni hastanemizin İstanbul’a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. 618 milyon liralık bir yatırımla 302 bin metrekare kapalı alana sahip 5 bloktan oluşan, otoparkı, konferans salonu, yeşil alanı ve diğer özellikleriyle bu muhteşem eseri ilçemize ve İstanbul’umuza kazandırdık. Hastanemiz 145’i yoğun bakım olmak üzere 1105 yatak kapasitesine sahip. Hastane bina zemininde bulunan 855 izolatörle İstanbul’un depreme en hazırlıklı, en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur. Donanımıyla, altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz. İnşa edeceğimiz 150 yataklı onkoloji hastanesiyle daha da büyüteceğiz. Böylece yatak kapasitesini 1250’ye, poliklinik sayısını ise 250’ye çıkarmış olacağız.”

'BİZ BİR, ONLAR 5 KAYBEDER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane açılışının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası açılış törenine katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Türkiye’nin salgından, sağlıktan üretime kadar böylesine güçlü çıkması hemen birilerini rahatsız etti. AB’nin, ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan alt yapıya kadar hiçbir alanda esamisi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye’yi dışarıda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar. Biz bir kaybedersek onların kaybı beş olacaktır, yirmi olacaktır. Bu konuda daha ilkeli davranan ülkeler de var. Mesela İngiltere. Türkiye’yi karantinadan muaf tutarak her iki ülkenin de kazanacağı bir iklim tesis etti. Bu bakımdan Sayın Boris Johnson’a milletim adına teşekkür ediyorum. Almanya da şu anda bu konuyla ilgili Dışişleri bakanım ve Kültür Turizm bakanımın da ziyareti sonrası; onlar da bu konuyla ilgili olumlu adım atacaklarını açıkladılar.”

BEYİN AMELİYATI OLAN ABDÜLKADİR’LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Sağlık Turizmi Kliniği Sorumlusu Mehmet Mustafa Altıntaş'a bağlanarak, hastanenin beyin cerrahi bölümünde tümör ameliyatı geçiren 4 yaşındaki Abdülkadir isimli çocukla konuştu. Hastane yatağındaki çocuk Erdoğan'a Rabia işareti yaparak asker selamı verdi. Kendisine hediye olarak verilen arabayı beğenip beğenmediğini soran Erdoğan, çocuk ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çocuğun babasına kaç çocukları olduğunu soran Erdoğan, babanın 4 çocukları olduğunu söylemesi üzerine, "Sen verdiğimiz talimata uymuşsun. Ama maharet sende değil yalnız annede" diye konuştu.

HASTANEYE ADI VERİLEN DR. LÜTFİ KIRDAR YASSIADA’DA ÖLDÜ

Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni’ndeki konuşmasında Adnan Menderes’in yol arkadaşı, Dr. Lütfi Kırdar’ı da anarak, 12 yıl boyunca vali ve belediye başkanı olarak İstanbul’a hizmet eden Dr. Lütfi Kırdar’ın son Menderes hükümetinde Sağlık Bakanlığı yaptığını hatırlattı. İstiklal Madalyası sahibi olan Dr. Lütfi Kırdar’ın ömrünün ülkesine ve milletine hizmetle geçtiğini ve vefatının trajik olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “İğrenç iftiralar ve hakaretlere maruz kalan Lütfi Kırdar’ın kalbi bu kadar haksızlığa dayanamaz. 17 Şubat’ta iki askerin kollarında mahkeme salonundan çıkarılırken oğlu ve yol arkadaşlarının gözleri önünde vefat eder.”