Üç ilimize lapa lapa kar yağdı! Temmuz ayında kar sürprizi

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Yaz mevsiminin bir türlü yaşanmadığı Bayburt'ta, gece saatlerinde hava sıcaklıkları bir hayli düşüyor. Özellikle Soğanlı Dağı'nın zirveleri kar ve yoğun sisle kaplandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaz ortasında gördükleri kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yıldıray Ata isimli bir vatandaş,diyerek, karın yağdığı dağları cep telefonuyla kayda aldı.

Günbuldu köyüne yolcu getiren taksi şoförü Yakup Bayram, temmuzda ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığı için şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

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Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte, Bayburt'ta en düşük sıcaklık 2,2 dereceyle 2 bin 300 rakımlı Kavlatan köyünde, en yüksek sıcaklık ise 10,7 dereceyle Aydıntepe ilçesinde ölçüldü.

Rize'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından Kaçkar Dağları Milli Parkı çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesinin Kavron ve Samistal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yaylaya kar düştü.

Trabzon'da da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Hayrat ilçesine bağlı Sarmaşık Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile Of ilçesinin Varda Yaylası, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.