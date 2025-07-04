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Üç ilimize lapa lapa kar yağdı! Temmuz ayında kar sürprizi

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#Bayburt#Kar Yağışı#Meteoroloji Uyarısı
Üç ilimize lapa lapa kar yağdı Temmuz ayında kar sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 09:56

Bayburt, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı. Yüksek kesimli tepeler ve dağlar beyaza bürünürken, şehir merkezinde de aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.

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Yaz mevsiminin bir türlü yaşanmadığı Bayburt'ta, gece saatlerinde hava sıcaklıkları bir hayli düşüyor. Özellikle Soğanlı Dağı'nın zirveleri kar ve yoğun sisle kaplandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaz ortasında gördükleri kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Üç ilimize lapa lapa kar yağdı Temmuz ayında kar sürprizi

Yıldıray Ata isimli bir vatandaş, "4 Temmuz Cuma, anlık Bayburt Soğanlı Dağları. Burası Bayburt, kar da yağar. Yazı görmeden kışımız geri geldi" diyerek, karın yağdığı dağları cep telefonuyla kayda aldı.

Günbuldu köyüne yolcu getiren taksi şoförü Yakup Bayram, temmuzda ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığı için şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

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Üç ilimize lapa lapa kar yağdı Temmuz ayında kar sürprizi

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte, Bayburt'ta en düşük sıcaklık 2,2 dereceyle 2 bin 300 rakımlı Kavlatan köyünde, en yüksek sıcaklık ise 10,7 dereceyle Aydıntepe ilçesinde ölçüldü.

Üç ilimize lapa lapa kar yağdı Temmuz ayında kar sürprizi

TEMMUZ AYINDA KAR YAĞDI

Rize'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından Kaçkar Dağları Milli Parkı çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Üç ilimize lapa lapa kar yağdı Temmuz ayında kar sürprizi

İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesinin Kavron ve Samistal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yaylaya kar düştü.

Üç ilimize lapa lapa kar yağdı Temmuz ayında kar sürprizi

Trabzon'da da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Hayrat ilçesine bağlı Sarmaşık Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile Of ilçesinin Varda Yaylası, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.

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#Bayburt#Kar Yağışı#Meteoroloji Uyarısı

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