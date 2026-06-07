Üç ilde mini seçim yarışı… 10 bin kişi sandık başında

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BELDE statüsü kazanan Tokat’ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir’in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için araseçim yapılıyor. Araseçimlerde oy verme başlangıç saati 08.00, sandıkların kapanış saati ise 17.00 olarak uygulanacak. Beldelerde yapılacak araseçimlere 27 siyasi parti katılıyor. Seçimlerin sonucunda 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek. 10 bin 713 seçmen sandık başına gidecek.





CUMHUR İTTİFAKI ORTAK ADAYLA

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Cumhur İttifakı, seçim yapılacak 6 beldenin tamamında ortak adayla yarışma kararı aldı. İttifak kapsamında AK Parti, Tokat’ın Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik beldeleriyle Nevşehir’in Mustafapaşa ve Gümüşhane’nin Tekke beldesinde aday gösterdi. MHP ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde seçime kendi adayıyla katılacak.

Böylece Cumhur İttifakı tüm beldelerde tek aday formülüyle seçmene gidecek. CHP ise üç

beldede aday çıkardı. Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke’de yarışa katılıyor.

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GÖZLER SONUÇLARA ÇEVRİLDİ

Gözler, 7 Haziran ara seçiminde sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi. Tokat’taki beldelerin bağlı olduğu Reşadiye ve Almus ilçelerinde 2024 yerel seçimlerinin galibi MHP olmuştu. Gümüşhane’de Tekke beldesinin bağlı bulunduğu merkez ilçede de seçimi MHP kazanmıştı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde CHP adayı, MHP adayını yalnızca 36 oy farkla geride bırakarak seçim yarışını kazanmıştı.