Üç ilde daha zil çaldı

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Adana’da 497 bin 852, Gaziantep’te 662 bin 502 ve Osmaniye’de 137 bin 765 öğrenci için 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Okulun ilk günü öğrencilerin kavuşma sevinciyle depremde kaybedilen öğretmenlerin, arkadaşların acısı iç içe geçti.

Birçok okulda derslere, depremde kaybedilen öğretmen ve öğrencilerin fotoğraflarıyla birlikte hüzünlü başlangıç yapıldı.

MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada deprem bölgesindeki illerde öğretim gören öğrenciler için ikinci dönem devam zorunluluğu aranmayacağı belirtilmişti. Depremin en fazla zarar verdiği illerden Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise eğitimin 27 Mart’ta başlaması planlanıyor.