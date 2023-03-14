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Üç ilde daha zil çaldı

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#Deprem#Gaziantep#Adana
Üç ilde daha zil çaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Depremlerin ardından eğitime ara verilen Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de öğrenciler dün yeniden ders başı yaptı.

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Adana’da 497 bin 852, Gaziantep’te 662 bin 502 ve Osmaniye’de 137 bin 765 öğrenci için 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Üç ilde daha zil çaldı

Okulun ilk günü öğrencilerin kavuşma sevinciyle depremde kaybedilen öğretmenlerin, arkadaşların acısı iç içe geçti.

Birçok okulda derslere, depremde kaybedilen öğretmen ve öğrencilerin fotoğraflarıyla birlikte hüzünlü başlangıç yapıldı.

Üç ilde daha zil çaldı

MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada deprem bölgesindeki illerde öğretim gören öğrenciler için ikinci dönem devam zorunluluğu aranmayacağı belirtilmişti. Depremin en fazla zarar verdiği illerden Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise eğitimin 27 Mart’ta başlaması planlanıyor.

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#Deprem#Gaziantep#Adana

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