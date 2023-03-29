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‘Üç hilal ve milletvekili adaylarımızla katılacağız’

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#Bahçeli#Seçim#Cumhur İttifakı
‘Üç hilal ve milletvekili adaylarımızla katılacağız’
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçime kendi amblem ve adaylarıyla katılacağını duyurdu.

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Twitter’dan açıklama yapan Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı belli, kararı nettir. Nitekim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı’nı oluşturan 4 partiden 2’si olan Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisinin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağı da yakın bir tarihte ilgililerin beyanıyla tescillenmiştir.

MAKUL DEĞİL

Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır. TBMM’de güçlü MHP, güçlü Cumhur İttifakı milli iradeyle tecelli edecektir.”

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#Bahçeli#Seçim#Cumhur İttifakı

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