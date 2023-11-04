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Üç hastaya umut oldu

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#İzmir#İEÜ Medical Point Hastanesi#Organ Nakilleri
Üç hastaya umut oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 07:00

İzmir’de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nın ilk gününde, umutlandıran haber İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nden geldi.

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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hipertansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve önceki akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki erkek hastanın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Organları bağışlanan kişinin karaciğeri ve bir böbreği, İEÜ Medical Point Hastanesi Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi’ne getirildi. Diğer böbreği ise nakledilmek üzere başka bir merkeze yönlendirildi. Ekip, organları merkeze getirerek nakil işlemine başladı.

‘AMAÇ KADAVRADAN NAKİLLERİ ARTIRMAK’

Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi’ne liderlik eden Prof. Dr. Şükrü Emre, “Türkiye’de 25 binin üzerinde insan organ nakli bekliyor. Türkiye’de canlı vericiden nakil daha sık yapılmakla beraber, kadavradan nakiller az sayıdadır. Bizim amacımız, kadavradan yapılan organ nakillerini artırmak ve canlı vericili nakilleri azaltmaktır” dedi.

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#İzmir#İEÜ Medical Point Hastanesi#Organ Nakilleri

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