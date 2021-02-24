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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Üç günlük yaşam savaşını kaybetti... Rabia'nın kahreden ölümü

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Üç günlük yaşam savaşını kaybetti... Rabia'nın kahreden ölümü
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Gaziantep'te memur olarak görev yapan Rabia Kılınç (25), yıllık izinli olarak bulunduğu Sakarya'da otomobil çarpması sonrası ağır yaralandı. 3 gün yoğun bakımda kalan Kılınç hayatını kaybetti.

Yıllık izne çıkan Rabia Kılınç, arkadaşlarını ziyaret etmek üzere Sakarya'ya gitti. Pazar günü yol kenarında bir otomobile binmek için bekleyen Rabia Kılınç'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün sonra hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

Şehitkamil Kaymakamlığı da ölümü ile ailesi ve mesai arkadaşlarını üzen Rabia Kılınç için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda; "Nüfus Müdürlüğü personelimiz Rabia Kılınç, yıllık izindeyken Sakarya ilinde meydana gelen üzücü bir trafik kazası sonucunda kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden personelimize Yüce Allah'tan rahmet, mesai arkadaşlarına, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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