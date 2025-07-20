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Üç günlük damat 'Hemen geleceğim' dedi takılarla kayboldu

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#Denizli#Damat#Kumar
Üç günlük damat Hemen geleceğim dedi takılarla kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 12:41

Denizli'de yeni düğün yapan teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar'dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrılan damadın, 2 milyon lira kumar borcu yüzünden takıları alarak gittiği belirlendi.

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Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile dünyaevine girdi. Yeni evlenen teknik direktör, düğünden 3 gün sonra aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi. Acar'dan haber alınamaması üzerine ailesi ve yakın çevresi büyük endişe yaşamaya başladı. Acar'ın bulunması için kolluk kuvvetlerince geniş çaplı araştırma başlatılırken, şu ana kadar bir ize ulaşılamadı.

Üç günlük damat Hemen geleceğim dedi takılarla kayboldu



TAKILARI ALIP GİTTİ

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Yapılan detaylı araştırmada, düğünden 3 gün sonra ortadan kaybolan Hüseyin Cumhur Acar'ın sanal ortamda oynadığı kumar ve iddia oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borca battığı ortaya çıktı. Özellikle şeker kaydırma oyunu ile bahis oyunlarına bağımlı olduğu iddia edilen Acar'ın, bu maddi sıkıntılar ve aldığı tehditler nedeniyle düğünde kendisine ve eşine takılan para ve altınları da alarak evi terk ettiği belirlendi.

Üç günlük damat Hemen geleceğim dedi takılarla kayboldu

Acar'ın ailesi, borcun kendilerine yansımaması için Acar'ın ortadan kaybolduğunu düşündüklerini ve sağ salim dönmesi için gerekirse evlerini satmaya hazır olduklarını belirtti.

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#Denizli#Damat#Kumar

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