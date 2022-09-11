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Üç gündür kayıp olan çocuktan acı haber geldi... Kötü kokular cansız bedeni ortaya çıkarttı

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#Şanlıurfa#Çocuk#Ceset
Üç gündür kayıp olan çocuktan acı haber geldi... Kötü kokular cansız bedeni ortaya çıkarttı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 21:51

Şanlıurfa’da 3 gündür kayıp olan çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bir su aktarım kuyusunda bulundu.

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Köseköy kırsal Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 3 gün önce kaybolan Ömer Halis Polat'ı arama çalışmalarından acı haber geldi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dron ve arama kurtarma köpeğinin de yardımıyla sulama kanalı, arazi ve mahalledeki evlerde aranan çocuğun cesedi, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kuruyer kırsal Mahallesi yakınlarında bir su tahliye kuyusunda bulundu.

Cesedi, tarla susmamak için giden vatandaşların su aktarım kuyusundan kötü kokuların gelmesiyle fark ettiği öğrenildi. Bölgeye çağrılan ekipler, çevrede önlem alarak savcıya haber verdi. Çoğun cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa#Çocuk#Ceset

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