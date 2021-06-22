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GeriGündem Üç çocuk babası, mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.06.2021 - 00:29 | Son Güncelleme:

Üç çocuk babası, mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti

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Üç çocuk babası, mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti

Adıyaman’da, mermer ocağında çalışan Abuzer Parlak (42) dinlendiği sırada iş makinesinin devirdiği mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti.

Mermer ocağında çalışan 3 çocuk babası Abuzer Parlak, dinlendiği esnada Cezair Yılmaz’ın kullandığı iş makinasının devirdiği mermer bloğun altında kaldı. Mermer bloğun altında kalan Parlak'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bloğum altından çıkarılan Parlak'ın sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üç çocuk babası, mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti

Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Parlak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma Parlak’ın ölümüne neden olan iş makinası operatörü Cezair Yılmaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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