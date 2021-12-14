Üç can daha gitti

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Şanlıurfa’da Yeşildirek Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde kâğıt toplayıcıları sokakta hareketsiz yatan kadını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen kişinin Suriye uyruklu Selva el Hinedi (22) olduğunu belirledi. Polis ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi’nin çalıştığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti. Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi’nin evlilik teklifini kabul etmediği kendisi gibi Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını devam ettiriyor.

BIÇAKLA YANINA GELMİŞ

Şırnak’ta da M.B. (35), önceki gün akşam saatlerinde, 6 ay önce boşandığı Özlem Çopur’un (32) oturduğu eve gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B. eski eşi Özlem Çopur’u bıçakladı. Çopur kanlar içinde yerde kalırken, M.B. kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çopur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kaçan M.B. ise yakalanıp gözaltına alındı.

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'ÖLDÜ MÜ BİLMİYORUM'

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Mehmet Moradaoğlu (66) ile eşi Hatun Moradaoğlu (69) arasında tartışma yaşandı. Mehmet Moradaoğlu bu sırada tabanca ile eşine ateş etti. Hatun Moradaoğlu, göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Emniyet’e giderek teslim olan Mehmet Moradaoğlu’nun ifadesinde, “Eşimle evde tartıştık. İki el ateş ettim. Evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum” dediği öğrenildi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ise Sibel E. (28) 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Ercan B.’nin (33) bıçaklı saldırısına uğradı. 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Sibel E. hastaneye kaldırıldı. Ercan B. ise gözaltına alındı.