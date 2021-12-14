Üç can daha gitti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
Eski sevgiliye katilden çok cezaEski sevgiliye katilden çok ceza#Melek Aslan
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
HABERLERGündem Haberleri

Üç can daha gitti

#Kadın Cinayeti#Selva El Hinedi#Hatun Moradaoğlu
Üç can daha gitti

Suriye uyruklu Selva el Hinedi, Ayad El Hasan’ın evlilik teklifini reddedince sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Şırnak’ta ise Özlem Çopur eski eşi M.B. tarafından canice katledildi. Trabzon’da da Mehmet Moradaoğlu tartıştığı eşi Hatun Moradaoğlu’nu öldürdü.

Haberin Devamı

Şanlıurfa’da Yeşildirek Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde kâğıt toplayıcıları sokakta hareketsiz yatan kadını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen kişinin Suriye uyruklu Selva el Hinedi (22) olduğunu belirledi. Polis ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi’nin çalıştığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti. Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi’nin evlilik teklifini kabul etmediği kendisi gibi Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını devam ettiriyor.

BIÇAKLA YANINA GELMİŞ

Şırnak’ta da M.B. (35), önceki gün akşam saatlerinde, 6 ay önce boşandığı Özlem Çopur’un (32) oturduğu eve gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B. eski eşi Özlem Çopur’u bıçakladı. Çopur kanlar içinde yerde kalırken, M.B. kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çopur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kaçan M.B. ise yakalanıp gözaltına alındı.

Haberin Devamı

'ÖLDÜ MÜ BİLMİYORUM'

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Mehmet Moradaoğlu (66) ile eşi Hatun Moradaoğlu (69) arasında tartışma yaşandı. Mehmet Moradaoğlu bu sırada tabanca ile eşine ateş etti. Hatun Moradaoğlu, göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Emniyet’e giderek teslim olan Mehmet Moradaoğlu’nun ifadesinde, “Eşimle evde tartıştık. İki el ateş ettim. Evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum” dediği öğrenildi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ise Sibel E. (28) 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Ercan B.’nin (33) bıçaklı saldırısına uğradı. 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Sibel E. hastaneye kaldırıldı. Ercan B. ise gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cinayeti#Selva El Hinedi#Hatun Moradaoğlu

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın