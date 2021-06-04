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Haber Giriş: 04.06.2021 - 02:35 | Son Güncelleme:

Üç "Bölge Kalkınma İdaresi" başkanlıklarının görev süresi uzatıldı

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Üç "Bölge Kalkınma İdaresi" başkanlıklarının görev süresi uzatıldı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süresi 8 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

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