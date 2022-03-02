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Üç belediye Ukrayna'ya 15 tır insani yardım gönderecek

#Ukrayna#Konya#Esenler Belediyesi
Üç belediye Ukraynaya 15 tır insani yardım gönderecek

Konya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri ile Esenler Belediyesi, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya 15 tır insani yardım gönderecek.

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Konya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri ile Esenler Belediyesi, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya 15 tır insani yardım gönderecek. Konya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri ile Esenler Belediyesi gıda, bebek maması, giyim, hijyen malzemesi ile battaniyeden oluşan insani yardım malzemesi paketleri hazırladı. İnsani yardımların Ukrayna'ya ulaştırılması için üç belediye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından talepte bulundu. Bunun üzerine insani yardım malzemeleri AFAD koordinasyonunda 15 tırla Ukrayna'ya gönderilecek.

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#Ukrayna#Konya#Esenler Belediyesi

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