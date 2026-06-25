Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

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CHP'li belediye başkanlarındaki istifa dalgası devam ediyor. Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasını duyurduktan sonra AK Parti'ye katılmış, Koç'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

3 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİYE KATILDI

AK Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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DÜN DE KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Bir İstifa da dün yaşanmış ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıştı. Edirne CHP il yönetimi, başkan Özcan'ın e-devlet üzerinden istifasını gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'DE

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye katılımının hayırlı olmasını diledi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Özcan'a, AK Parti rozetinin, 180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldığını belirtti.

Keşan için yeni bir hizmet döneminin başladığını dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan rozetle büyük AK Parti ailemize resmen katıldı. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyor, bu önemli katılımın Keşan'ımıza, Edirne'mize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim siyasetimizin özü eser, hizmet ve gönül kazanma anlayışıdır.

Edirne'mizin her ilçesine aynı samimiyetle, aynı gayretle ve aynı sorumlulukla hizmet götürmek için çalışıyoruz. Keşan'ımızın taleplerini biliyor, hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık verecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bugün atılan bu adımın, Keşan için güçlü bir hizmet birlikteliğine vesile olacağına inanıyorum. Keşan için, Edirne için, Türkiye Yüzyılı için durmadan çalışacağız. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun."

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MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

1956 yılında Keşan’a bağlı Seydiköy’ de doğdu. İlkokulu Seydiköy’de, ortaokulu, Keşan Cumhuriyet Ortaokulu’nda, liseyi Edirne Lisesi’nde tamamladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü’nde bir dönem okuduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Edirne Tıp Fakültesi’ne devam etti. Mezuniyetinin ardından, Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi İhtisası yaptı. 1991 yılından 2003 Aralık ayı sonuna kadar Keşan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak Keşan halkına hizmet verdi. Belediye başkan aday adayı olabilmek için bu görevinden istifa etti. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçildi. Belediye Başkanlığı’nda ilk dönemini tamamlayan Özcan, 2009, 2014 ve son olarak da 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde 4. kez belediye başkanı oldu.Mehmet Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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RASİM ARI KİMDİR?

Siyasi hayatına AK Parti çatısı altında başlayan Rasim Arı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. 29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Görevden ayrılmasından sonra bir süre siyasetten uzak kaldı.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İYİ Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden seçmen karşısına çıktı. 2024 yerel seçimlerinde oyların yüzde 52'sinden fazlasını alan Arı, yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı.Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisine üye olan Mesut Özarslan, CHP Keçiören Belediye Başkan adaylığı görevini üstlendi ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.