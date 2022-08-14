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Üç bakanlığa kritik atamalar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atama#Bakanlık
Üç bakanlığa kritik atamalar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Adalet, Dışişleri, Enerji bakanlıkları ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yapılan atamalar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Adalet Bakanlığı’nda kritik iki genel müdürlüğe atama yapıldı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alındı. Alkaç’ın yerine Enis Yavuz Yıldırım atandı. Personel Genel Müdürlüğü’ne de Turan Kuloğlu getirildi. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’ne ise Servet Gül atandı.

MERVE KAVAKÇI’YA YENİ GÖREV

Son olarak Malezya Büyükelçisi görevini yürütürken, 2 Haziran’da merkeze çekilen Merve Safa Kavakçı ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine getirildi. Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan diğer isim Serdar Kılıç oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, Genel Müdür Yardımcısı Öztürk Selvitop getirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğü’ne Serdar Ateş, 8. Bölge Müdürlüğü’ne Yusuf Güneş, 13. Bölge Müdürlüğü’ne Ahmet Gülşen ve 14. Bölge Müdürlüğü’ne Umut Akyazı atandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atama#Bakanlık

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