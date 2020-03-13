Üç bakandan son dakika corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 5'e yükseldi!

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bilim kurulumuzda alınacak tedbirleri masaya yatırdık. Sabah 2. vakayı paylaştık. 'Kesin olarak bekleniyordu' diyemeyiz ama hastamızın çevresini en başta gözetim altına almıştık. Yeni vaka bu çemberin içinde yer almaktadır. Bu iki vakanın belli bir sınır içinde çıktığını belirtmek istiyorum.

Mücadelemizin bir üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını biliyoruz. Olayın Türkiye’deki seyri diğer ülkelere göre avantaj göstermektedir.

Dün 5 saat süren bir toplantı yaptık. Bu kapsamı çok geniş tutulmuş bir toplantıydı katılımcı sayısı 40’ın üzerindeydi. İleriye dönük pek çok tedbir konuşuldu.

YENİ TEDBİRLER

Yeni tedbirleri paylaşmak istiyorum; Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Mesai, saatleri dışında 1 kişiye izin verilecek.

İlaçlarını alan hastalarımızın ilaçlarını doğrudan alabilmelerini Aile Bakanlığımızla görüşüldü. Bir iki gün için bakanlığımız bir yaklaşımı deveye sokacak.

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne çıkacak.

Mart ve nisan aylarındaki etkinlikleri ertelemiş oluyoruz.

Birinci elden yönlendirmeyi yapan bir danışma hattı önümüzdeki bir iki gün içinde devreye girecek. SABİM corona virüs danışma hattı kurmaya çalışıyoruz.

İlk orta ve liselerin 1 hafta tatil edilmesine karar verildiğini biliyorsunuz. 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim kullanılacak. Üniversitelerimiz 3 hafta tatil. Spor müsabakaları da seyircisiz oynanacak. Kamu görevlilerin zorunlu olmadıkça yurt dışı seyahatleri yapmamalarını içeren bir genelge de yayınlandı. Sağlık kuruluşlarına gitmeden yurt dışından gelen çalışanların 14 gün idari izinli sayacak bir karar çıkmış oldu. Vatandaşların kesinlikle yurt dışına çıkmamasını istiyoruz.

Yurt dışında olanların ise dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde koruma altına almalarını öneriyoruz.

Belli ülkelere seyahat yasağı getirmişti. Şimdi ülkeye daha dün yapılan toplantıda karar 9 ülkeye daha, verilen hangi ülkelerin olması gerektiğini bugün şekillendiği bir yasağı özellikle buradan söylemek istiyorum.

Önümüzdeki günlerde gelişmeleri görerek alınacak kararları gündeme taşımız oluruz. Bununla ilgili detayları sayın Ulaştırma Bakanımız paylaşacak.

VAKA SAYISI 5'E ÇIKTI

3 yeni daha tanı koyduğumuzu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.

Sağlığımız için bazı özgürlüklerden bir süreliğine vazgeçeceğiz. Yurt dışına çıkmayacağız kalabalık ortamlara karışmayacağız. ABD 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken Türkiye risk listesinde yok. Türkiye güven telkin eden ülkelerden biri. 82 milyon vatandaşımızı küresel salgından uzak tuttuk. Mücadelemizin ikinci aşamasındayız.

Virüsün yayılmasını engellemek için çalışacağız. Halkımız devletimizi güven duymalı. 4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve bu dönemde tedbirlere sarılmak zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum.

Tedbir alır yayılmayı önlersek hayat normale döner. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Hayat devam ediyor. Tüm tedbirleri alarak güvenle yolumuza devam edeceğiz.





CEZAEVLERİNDEKİ GÖRÜŞLER 2 HAFTA ERTELENDİ



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin, cezaevlerindeki aile görüş odalarının kullanımının, cezaevleri arasındaki nakillerin iki hafta süreyle ertelendiğini, iş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılacağını, kuruma girenlerin ateşlerinin ölçüleceğini bildirdi.



Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tüm önerilerinin Adalet Bakanlığınca uygulandığını, bugün de Bakanlığa bağlı birimler ve hizmetlerle ilgili önerileri ele aldıklarını söyledi.

Olayın başından itibaren tüm tedbirlerin alındığını, alınmaya da devam edildiğini belirten Gül, önlemlere ilişkin eylem planının da güncellenerek uygulanmaya devam edileceğini vurguladı.

Bu kapsamda yurt dışı ziyaretlerinin, toplantıların nisan sonuna kadar ertelendiğini hatırlatan Gül, kurumların dezenfekte edilmesi gibi diğer bir dizi tedbir aldıklarını anlattı.

Cezaevine ilk kabulle ilgili Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını paylaşmak istediğini ifade eden Bakan Gül, özellikle ceza infaz kurumuna girişten önce ilk kabul raporlarıyla bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirme yapılacağını, bunun başından beri takip edildiğini söyledi.

Gül, hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmayacağını, bu kişilerin sağlık muayenesinden geçirilip tedavileri yapıldıktan sonra ceza infaz kurumuna alınacağını bildirdi.

Cezaevine ilk girişteki ilk kabul raporunda, solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporu bulunanların belli bir alana alınmasının kararlaştırıldığını ifade eden Gül, bu kişilerin 14. günün sonunda diğer sınırlı alanlara aktarılmasının sağlanacağını kaydetti.

Bakan Gül, "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin iki hafta süreyle ertelenmesi burada karara bağlanmıştır. İki hafta sonra durumun tekrar değerlendirilmesi, Bilim

Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yine karara bağlanacaktır." dedi.

Zorunlu durumlarda cumhuriyet başsavcılığı kararıyla görüşlerin yaptırılacağını aktaran Gül, yabancı uyruklu olup, yurt dışından gelenlerin yapmak istedikleri ziyaretlerin de süresiz ertelendiğini bildirdi.

İki hafta süreyle açık cezaevinde kalanların özel izin haklarının da ertelendiğini dile getiren Gül, süreçler bittikten sonra tüm bu hakların verileceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır. Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının da kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir." bilgisini verdi.

Aynı koğuş içindeki hükümlülerin sosyal aktiviteleri ve atölye faaliyetlerinin devam edeceğini ancak diğer koğuşlarla birleşerek yapılan tüm faaliyetlerin iki hafta ertelendiğini açıklayan Gül, ceza infaz kurumundaki tüm personelin ve infaz kurumuna girenlerin ateşlerinin ölçüleceğini bildirdi.

Bakan Gül, ceza infaz kurumundan bir başka ceza infaz kurumuna nakillerin de güvenlik ve hastalık durumları dışında iki hafta süreyle rtelendiğini kaydetti.

ADLİYELERDEKİ DURUM



Adliyelerde yoğunluk yaşandığını belirten Gül, şu öneriyi de paylaştı:

"Duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi hususunun yargı mensuplarının takdirine sunulması ve bu keyfiyetin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli mercilerle, makamlarla, yargı mensuplarımızla paylaşılması da Bilim Kurulumuzun önerisi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle avukatlar, taraflar, tanık dinleme, vatandaşlar, personel gibi yoğunluğun olduğu adliyelerde bu hizmetlerin belli bir süre ertelenmesi gözden geçirilerek ertelenmesi öneri olarak ortaya çıkmıştır."

Bakan Gül, tüm bu tedbirlerin halkın müsterih olması adına alındığını vurgulayarak, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerilerini almaya devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüşmelerinde herhangi bir sınırlama yapılmayacağı öğrenildi.

9 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI

Cahit Turhan'ın açıklamaları şöyle;

Otogarlarda yolcu yoğunluğu başladı. İnsanların mağdur olmaması için D-2 plakalı araçlarında sefer yapmalarına izin verdik. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hatlarına ilave hatlar koyduk. Böylece yüksek hızlı tren hatları 14 bin yolcu ilave kapasitesi oluşturduk. 3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney KORE ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00’en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacaktır.

SORU - CEVAP

KORONAVİRÜS VAKALARI HANGİ ŞEHİRDE

BAKAN KOCA:

Bulundukları şehri açıklayabiliriz. Ama burada önemli olan şunun olduğunu düşünüyorum: Bu hastaların izole olup olmadığı karantinaya alıp alınmadığı. Bununla ilgili bir tereddüdün olmadığını söylemek istiyorum.

Bugün bir şehir yarın başka bir şehir olabilir. Yarın başka şehirleri belki açıklayacağız.

Bunun faydalı bir bilgi olmadığını düşünüyoruz.

Bu dönemde olabildiğince daha çok insanla teması önleyen minimalize eden ama yaşamı da sürdüren panik havası oluşturmayan bir tedbirler paketi içinde hareket etmemiz gerektiğini söylüyorum.

KORONAVİRÜS VAKALRININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Bu virüse karşı somut bir tedavi şekli yok. Antibiyotiğin bir etkisi yok. Bulgulara göre yapılması gereken tedavinin algoritmasını bilim kurulu geliştirdi. Hibrit denen tedavi uygulanıyor.

2 vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntıları olduğunu söylemek istiyorum.

MARKETLERDEKİ AŞIRI ALIŞVERİŞ GÖRÜNTÜLERİ

Vatandaşımız sakin olsun asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız.

En ufak hastalık belirtisi olduğunda SABİM hattımızı arayarak danışmanlık almalarını istiyoruz.

UMRE’DEN GELENLER

Herhangi bir hastalık belirtisi olanlara karşı özel bir uygulama yaptık. Hastalık bulgusu olan umrecimizin sayısı çok azdı. Hastalık bulgusu olan 29 kişiydi testi pozitif olan çıkmadı.