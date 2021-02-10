Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet'ten 2021 Üç Aylar bilgisi

Üç Aylar'ın başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden de paylaşıldı. Hicri Takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının manevi ikliminin hissedileceği Üç Aylar, ibadetlerin gerçekleşeceği ay olacak. Peki, üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte, o bilgiler

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.