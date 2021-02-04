Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıç tarihi Diyanet tarafından yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri takvim verilerine göre tarih detaylarını belirlediği üç aylar, içerisinde Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıracak. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan üç ayların ilk günü hakkında detaylı bilgiler

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.