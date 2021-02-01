Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 Diyanet takvimi ile belli oldu

Üç ayların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Müslümanlar mübarek üç ayları her sene heyecanla bekliyorlar. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. 2021 yılında üç aylar şubat ayı içerisinde başlayacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar 2021 yılında 13 Şubat Cumartesi günü Recep ayı ile başlayacak. Recep ayının ardından Şaban ayı 14 Mart’ta, Ramazan ayı 13 Nisan’da başlayacak.

Regaib Kandili 18 Şubat tarihinde, Mirac Kandili 10 Mart’ta idrak edilecek.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.