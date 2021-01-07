Üç aylar ne zaman başlayacak 2021? Diyanet Receb, Şaban ve Ramazan aylarının tarihini açıkladı

2021 dini günler takvimi ve 3 aylar 2021 yılı ile beraber gündeme geldi. Receb ayına girildiğinde, “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dua ettiği mübarek üç aylarda, Müslümanlar sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabiliyor. Diyanet takvimine göre, 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet takvimine göre, 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak. 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet kaynaklarına göre, halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.