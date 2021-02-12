Üç aylar mesajlarla hatırlatılıyor - Mübarek üç aylar için anlamlı sözler ve mesajlar…

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.



Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.



Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek. Mübarek günleri içerisinde barındıran üç

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLAR MESAJLARI

Şuhûr-u Selase'nizi (3 Aylarınızı) şimdiden tebrik eder; Sizlere, ailenize, ülkemize ve Alem-i İslam'a hayır ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim...

Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun.. * Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun..

Üç Aylar başladığında Peygamber Efendimiz (sav) "Yarabbi Recebi Şabanı hakkımızda hayırlı kıl. Bizleri Ramazanı Şerife ulaştır" diye dua ederlerdi. Üç aylarımız ve Cumamız Mübarek olsun.

Bu mübarek günler hatırına; kazasız, belasız, salgınsız, hastalıksız, afetsiz günler diliyorum. Allah, dualarımızı kabul eylesin.

Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, dini duygularımızın yoğunluk kazandığı; merhamet, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin en üst noktaya ulaştığı zamanlardır.Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin mübarek üç aylarını kutluyorum.