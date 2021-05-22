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AA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Üç araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

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Üç araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da minibüs, otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tahir Şaşmaz Caddesi'nde, Uğur Yalçınkaya idaresindeki 23 M 0270 plakalı minibüs ile sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 01 AED 764 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Yalçınkaya ile araç ve motosiklette bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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