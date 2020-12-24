Uber nedir? Bir süredir erişim engeli vardı...

2009 yılının Haziran ayında "araç çağırma uygulaması" olarak girişim hayatına başlangıç yapan Uber; Garret Camp ve Travis Kalanick tarafından San Francisco'da kuruldu. Şirket kurucularından Kalanick'in bir konferansa katılmak isterken taksi bulamaması sonucu aklına gelen fikirle yola koyulan Uber, bugün dünya çapında sayısız araç filosu ile hizmet veriyor. Mobil uygulama yardımı ile dakikalar içerisinde araç çağırma hizmeti sunan Uber, uygulamaya kayıtlı olan özel araçlar yardımı ile müşterilerine araç hizmeti sağlıyor.



TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELİ GELMİŞTİ

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Taksicilerin de Uber kullanmasına rağmen korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye'de yasaklanmıştı. Ticari taksilerin de yolcu bulmak için kullandığı Uber 2010 yılından bu yana hizmet gösteriyor ve toplamda 15 milyardan fazla yolculuğa erişti. Uber, 66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor.