U masanın şifreleri... Gazze’ye barış umudu

ABD Başkanı Donald Trump’ın salı günü Birleşmiş Milletler (BM) 80’inci Genel Kurul marjında Gazze gündemiyle bir araya getirdiği Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya toplantısı, İsrail katliamının sona erdirilmesi adına olumlu sonuçlandı.

‘ÇOK VERİMLİ’

Toplantı sonrası BM binasından ayrılan ve Türkevi’ne hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’ne girmeden önce CNN Türk’ün sorularını yanıtladı. Bu zirvenin somut bir sonuç doğurup doğurmayacağı sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Gerek (ABD Başkanı) Sayın Trump gerek (Katar Emiri) Sayın Temim’in yapacağı açıklamalarla bu akşamki toplantının sonuç bildirgesi ortaya çıkar. Çok çok verimli ve güzel bir toplantıyı bitirdik” dedi. “Peki siz memnun musunuz?” sorusuna ise Cumhurbaşkanı “Ben memnunum. Sonuçları da hayrolsun” cevabını verdi.

İKİ LİDER YAN YANA

Ev sahibi ve zirvenin düzenleyicisi olarak ABD Başkanı Trump, ‘U ‘şeklindeki masanın başına otururken Müslüman ülke liderleri de masanın her iki tarafında yer aldı. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın başında Trump’ın yanında oturdu.

GAZZE’DE SAVAŞI BİTİRECEĞİZ

Toplantının başlangıcında Trump, Erdoğan’a dönüp “Bunu önemli bir toplantı haline getireceğiz, değil mi?” dedi. Demeçlerine devam eden Trump, “Gazze’deki savaşı sona erdirmek istiyoruz. Sona erdireceğiz. Belki şimdi hemen sona erdirebiliriz” dedi. ABD Başkanı, salı günü birçok ikili görüşme yaptığını belirtti ancak “en önemli görüşmesinin” Gazze toplantısı olduğunun altını çizdi.

GAZZE ZİRVESİ İÇİN ORTAK AÇIKLAMA

Zirvenin ardından ortak bir açıklama yayımlandı. Zirveye katılan Müslüman liderler yaptıkları ortak açıklamada, Gazze’de zorla yerinden edilmeye karşı ortak tutumlarını yineleyerek savaşın sona erdirilmesinin altını çizdiler. Gazze Şeridi’ndeki insani felaketin İslam dünyası üzerindeki etkileri vurgulanan ortak bildiride şu başlıklar yer aldı:

* Savaşı sona erdirme ve acilen kalıcı ateşkese ulaşma zorunluluğu.

* Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardımın hızlı şekilde ulaştırılması.

Haberin Devamı

* Adil ve kalıcı barışa giden ilk adım olarak istikrarın sağlanması.

* Filistin’in reform çabalarının desteklenmesi ve Gazze’nin yeniden inşası için kapsamlı planların hazırlanması.

Öte yandan bildiride, Filistin yönetiminin reform çabalarına verilen destek yinelenirken, Gazze’nin yeniden inşası için Arap Ligi ve İİT planına dayalı kapsamlı bir projenin ve güvenlik düzenlemelerinin de gerekli olduğu belirtildi.

Bu arada ABD merkezli haber sitesi Politico, Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da aralarında olduğu Müslüman liderlere, İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine dair söz verdiğini iddia etti.