TYTâ€™de Matematik zorladÄ±, TÃ¼rkÃ§e dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼

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SINAVIN ardÄ±ndan farklÄ± eÄŸitim kurumlarÄ± yapÄ±lan deÄŸerlendirmelere gÃ¶re TYT, bilgiye dayalÄ± ezberden Ã§ok yorumlama, analiz etme ve problem Ã§Ã¶zme becerilerini Ã¶lÃ§en bir yapÄ±ya sahipti. SorularÄ±n iÃ§erik bakÄ±mÄ±ndan yoÄŸun ve dÃ¼ÅŸÃ¼nsel derinlik gerektiren nitelikte olduÄŸu bunun da adaylarÄ± sÃ¼re aÃ§Ä±sÄ±ndan zorladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. MÃ¼fredata uygun hazÄ±rlanan sorularÄ±n, kavramlarÄ± anlamlandÄ±rabilen ve kazanÄ±mlara hÃ¢kim Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan daha rahat Ã§Ã¶zÃ¼lebildiÄŸi ifade edildi. En Ã§ok zorlanÄ±lan alanÄ±n matematik olduÄŸu gÃ¶zlenirken, TÃ¼rkÃ§e testinde ise dikkat ve anlam kurma becerisi Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Bilfen Liseleri, BahÃ§eÅŸehir Koleji, UÄŸur OkullarÄ±, Nesibe AydÄ±n OkullarÄ±, DoÄŸa Koleji ve Gen Kolejiâ€™nden uzmanlar TYT sorularÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle deÄŸerlendirdi:

TÃœRKÃ‡E DERÄ°NLÄ°K GEREKTÄ°RDÄ°

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- Bu yÄ±l sÄ±navda sorulan TÃ¼rkÃ§e sorularÄ± MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) mÃ¼fredatÄ±na uygundu. Son beÅŸ yÄ±lÄ±n sÄ±navlarÄ±yla benzerlik gÃ¶steren testin 40 sorusunun 33â€™Ã¼ anlam ve yorumlama, 7â€™si ise dil bilgisi kazanÄ±mlarÄ±ndan soruldu. Dil bilgisi sorularÄ±; yazÄ±m kurallarÄ±, noktalama iÅŸaretleri, eylemsi ve cÃ¼mle Ã¶geleri konularÄ±nÄ± iÃ§erdi. Paragraf sorularÄ±nda farklÄ± disiplinlerden alÄ±nan, kavramsal dÃ¼zeyi yÃ¼ksek metinlerin yer alÄ±yordu. Bu durum sorularÄ±n Ã§eldirici gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rdÄ±. Paragraf sorularÄ±nda olumlu ve olumsuz soru kÃ¶kleri dengeli ÅŸekilde daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Anlam kurma ve Ã§Ä±karÄ±m yapma becerileri sÄ±navÄ±n merkezinde yer aldÄ±.

TARÄ°HTE TEMEL BÄ°LGÄ°LER

- Tarih sorularÄ± TYT mantÄ±ÄŸÄ±na uygun ÅŸekilde soruldu. Sorularda tarihi kavramlar, dÃ¶nem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanmasÄ± istendi. Lozan AntlaÅŸmasÄ± ve BatÄ± Trakya konusu, Misak-Ä± MillÃ® kararlarÄ± ile birlikte deÄŸerlendirilmek Ã¼zere soruldu. Bu yÄ±lki tarih sorularÄ±nda Ã¶nceki TYT sÄ±navlarÄ±na benzer ÅŸekilde metin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±, okuduÄŸunu anlama temelli bir Ã¶lÃ§me yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsendi. SÄ±navda harita, gÃ¶rsel ya da tablo gibi iÃ§erikler yer almadÄ±. Kronoloji bilgisi iÃ§eren doÄŸrudan zamanla iliÅŸkili soru sorulmadÄ±. Zorluk dÃ¼zeyi orta seviyedeydi.

FELSEFEDE ZOR PARAGRAFLAR

- Felsefede geÃ§en yÄ±la gÃ¶re daha zorlayÄ±cÄ± paragraflar vardÄ±. AyrÄ±ca Ã§eldiriciler de gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼. Sorular, felsefi metni anlama, yorumlama ve sonuÃ§ Ã§Ä±karma becerisini Ã¶lÃ§meye yÃ¶nelikti. DoÄŸrudan felsefe akÄ±mÄ± ya da kavramÄ± sorulmadÄ±. SeÃ§meli felsefe sorularÄ±nda filozof isimlerine ve bir mantÄ±k sorusuna yer verildi. Sorular mÃ¼fredata uygundu.

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DÄ°N VE AHLAK BÄ°LGÄ°SÄ° KOLAYDI

- TYT kapsamÄ±nda din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi dersinden 3 yorum, 2 bilgiyi yorumlama sorusu soruldu. TÃ¼m sorular kazanÄ±mlara uygundu. Genel olarak temel dini bilgilerin ve yorumlama becerisinin sorgulandÄ±ÄŸÄ±, dini terim ve kavramlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sorulardÄ±. Zorluk derecesi kolay ve orta dÃ¼zeydeydi.

COÄžRAFYA ORTA ZORLUKTAYDI

- 9 ve 10â€™uncu sÄ±nÄ±f mÃ¼fredatÄ±na uygun olarak hazÄ±rlanan coÄŸrafya sorularÄ±, temel kavramlarÄ± kullanma, harita okuma ve bilgiyi yorumlama becerilerini Ã¶lÃ§meye yÃ¶nelikti. 9â€™uncu sÄ±nÄ±ftan 2, 10â€™uncu sÄ±nÄ±ftan 3 soru soruldu. Orta dÃ¼zey zorluk seviyesinde ve net, Ã§Ã¶zÃ¼lebilir sorulardÄ±.

MATEMATÄ°KTE ZAMAN BASKISI

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- Matematik sorularÄ± MEB mÃ¼fredatÄ±na uygun ve geÃ§miÅŸ yÄ±llara paralel olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Kolay sorularÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± dikkati Ã§ekti. Genel olarak ezbere dayalÄ± bilgilerle deÄŸil kavramlarÄ± anlamlandÄ±rarak Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmayÄ± hedefleyen soru yapÄ±sÄ± oluÅŸturulmuÅŸtu. Bu yÃ¶nÃ¼yle matematik sorularÄ± yeni nesil sorulara uygundu. SorularÄ±n Ã§oÄŸu, Ã¶ÄŸrencilerin sadece iÅŸlem deÄŸil aynÄ± zamanda yorumlama, modelleme ve analiz etme becerilerini Ã¶lÃ§meyi amaÃ§lÄ±yordu. MatematiÄŸin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamla kesiÅŸtiÄŸi alanlara dahil Ã¶zgÃ¼n iÃ§erikler de vardÄ±. BazÄ± sorular, metinsel yoÄŸunluklarÄ± ve Ã§ok aÅŸamalÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nme gerektirmeleri nedeniyle sÃ¼re yÃ¶netimi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶ÄŸrencileri zorlayÄ±cÄ± nitelikteydi. Bu durum, zaman baskÄ±sÄ± altÄ±nda stratejik dÃ¼ÅŸÃ¼nme yetisinin Ã¶nemini bir kez daha ortaya koydu.

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FÄ°ZÄ°K DÄ°KKAT Ä°STEDÄ°

- Fizik sorularÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼ kazanÄ±mlarla uyumluydu ve yaÅŸam temelli ve uzun metinli soru kÃ¶klerinden oluÅŸtu. SorularÄ±n 4â€™Ã¼ 9â€™uncu sÄ±nÄ±f (Ä±sÄ± ve sÄ±caklÄ±k, kuvvet ve hareket, elektrostatik), 3â€™Ã¼ 10â€™uncu sÄ±nÄ±f (basÄ±nÃ§ ve kaldÄ±rma kuvveti, optik, dalgalar) konularÄ±ndan geldi. KazanÄ±mlarÄ± Ã¶ÄŸrenen, yeterince soru Ã§Ã¶zen ve okuduÄŸunu anlayan Ã¶ÄŸrencilerin bu sorularÄ± rahatlÄ±kla Ã§Ã¶zebileceÄŸi bir sÄ±navdÄ±. Ã‡eldiricisi gÃ¼Ã§lÃ¼ ancak dikkatli Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yapÄ±labilir bir sÄ±navdÄ±.

KÄ°MYA BÄ°LGÄ° AÄžIRLIKLI

- Kimya sorularÄ± 9â€™uncu ve 10â€™uncu sÄ±nÄ±f konu kazanÄ±mlarÄ±na uygundu. SorularÄ±n bilgi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±, anlaÅŸÄ±lÄ±r ve orta-Ã¼st zorluk dÃ¼zeyinde olduÄŸu gÃ¶zlemlendi. Ã–ncÃ¼llÃ¼ soru sayÄ±sÄ± 2 olup, bunlar daha yÃ¼ksek zorluktaydÄ±. Kimya sorularÄ±, temel bilgiye sahip, dikkatli ve dÃ¼zenli Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yapÄ±labilir nitelikteydi.

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BÄ°YOLOJÄ°DE NET CEVAPLAR

- Biyoloji sorularÄ±, 3â€™Ã¼ 9â€™uncu sÄ±nÄ±f, 3â€™Ã¼ 10â€™uncu sÄ±nÄ±f olmak Ã¼zere toplam 6 soru ÅŸeklinde soruldu. 9â€™uncu sÄ±nÄ±ftan canlÄ±larÄ±n ortak Ã¶zellikleri, hÃ¼cre zarÄ±nÄ±n yapÄ±sÄ± ve canlÄ±lar alemi; 10â€™uncu sÄ±nÄ±ftan ise hÃ¼cre bÃ¶lÃ¼nmeleri, kalÄ±tÄ±m ve doÄŸal kaynaklar ile biyolojik Ã§eÅŸitliliÄŸin korunmasÄ± konularÄ±ndan sorular geldi. Sorular bilgi dÃ¼zeyinde ve net cevaplÄ± olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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BazÄ± adaylar kimliklerini unutunca bÃ¼yÃ¼k panik yaÅŸadÄ±.SÄ±nav Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± tebrik ve teselli...Aileler Ã§ocuklarÄ±nÄ± heyecan iÃ§inde bekledi.

KÃœPELERÄ° Ã‡IKMADI SINAVA ALINMADI

Antalyaâ€™da 2025-YKSâ€™nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sÄ±navÄ±nda son dakikalara kalan adaylar maratoncularÄ± aratmadÄ±. 10.01â€™de kapanan kapÄ±lar sonrasÄ± bazÄ± adaylar iÃ§eri alÄ±nmazken, kulaÄŸÄ±ndaki takÄ±yÄ± Ã§Ä±kartamayan bir genÃ§ kÄ±z iÃ§in veliler adeta seferber oldu. Dakikalarca verilen uÄŸraÅŸ sonucu takÄ± Ã§Ä±kartÄ±lamayÄ±nca sÄ±nava alÄ±nmayan genÃ§ kÄ±z, Ã¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde fakÃ¼lteden ayrÄ±ldÄ±.

MOTORLU YARDIM

Kimliklerini unutan adaylarÄ±n imdadÄ±na yine polisler motosikletleriyle yetiÅŸti. Ä°stanbul AvcÄ±larâ€™da sÄ±nava geÃ§ kalÄ±p iÃ§eri alÄ±nmayan bir aday kapÄ±dan atlamaya kalktÄ±.

TYT HEYECANI

Temel Yeterlilik Testiâ€™ne (TYT) giren Ã¶ÄŸrenciler sÄ±nav salonlarÄ±na alÄ±nÄ±rken, aileleri okul Ã¶nlerinde heyecanla bekledi. -Â GÃ¼nsu Ã–ZMEN / ANKARA

Antalyaâ€™da iki dakikalÄ±k gecikmeyle iÃ§eri giremeyen gencin babasÄ± gÃ¶revlileri ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

â€˜DENEME SINAVI GÄ°BÄ°YDÄ°â€™

SÄ±navÄ±n sona ermesiyle geleceklerine bir adÄ±m daha yaklaÅŸan adaylar, TYTâ€™yi ÅŸÃ¶yle deÄŸerlendirdi:

- Åžebnem Korkmaz: TÃ¼rkÃ§e Ã§ok kolaydÄ±. TÃ¼m sorularÄ± doÄŸru yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Matematikte de bazÄ± sorular kolaydÄ±. Ancak bazÄ±larÄ±na hiÃ§ bakamadÄ±m. Sosyal orta zorluktaydÄ±. Fen de bu yÄ±l kolaydÄ±. Genel olarak sÃ¶zel daha kolay diyebilirim. Deneme sÄ±navÄ±na girer gibiydim. Ege Ãœniversitesiâ€™nde psikoloji okumak istiyorum.

- NilÃ¼fer Kartal: SÃ¶zel iyiydi daha Ã§ok o sorularÄ± yaptÄ±m. SayÄ±salda da yapabildiÄŸimi yaptÄ±m. RahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in biraz erken Ã§Ä±kmak zorunda kaldÄ±m. GirdiÄŸim denemeler biraz daha zordu diyebilirim. Edebiyatta Japon yazar ve yapay zekÃ¢ ile ilgili bir soru vardÄ±, Ã§ok kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±ydÄ±.

- Sena DoÄŸan: SÄ±navÄ±m gÃ¼zel geÃ§ti. BeklediÄŸimin aksine kolaydÄ±, Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼m denemelerdeki gibiydi. Beni zorlayan alan fen oldu. Ã–zellikle kimyada zorlayÄ±cÄ± sorular vardÄ±. 5 boÅŸum var. UluslararasÄ± iliÅŸkiler hedefliyorum.

â€˜ORTA ZORLUKTAYDIâ€™

- Serdar Sencer: Orta zorlukta bir sÄ±navdÄ±. Garip bir ÅŸekilde tarih zorladÄ±. Uzun paragraflar vardÄ±.Â

- GerÃ§ek Ã–nemli: SÄ±navÄ±m iyi ile kÃ¶tÃ¼ arasÄ±ndaydÄ±. SayÄ±sala Ã§ok bakamadÄ±m ama sosyal gerÃ§ekten zorladÄ±. AldÄ±ÄŸÄ±m puana gÃ¶re ilerleyeceÄŸim.

- BegÃ¼m Ercan: Åžu an kendimi Ã§ok iyi hissediyorum. GÃ¼zel bir sÄ±navdÄ±. Felsefede zorlandÄ±m. TÃ¼rkÃ§e paragraflarÄ± da sÃ¼re aÃ§Ä±sÄ±ndan zorladÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok uzundu. Dil bilgisinden Ã§ok soru yoktu. Fende bazÄ± ÅŸÄ±klar biraz Ã§eldiriciydi. Sosyalde Ã§ok bilgi yoktu, yorum vardÄ±. Matematik normal TYT gibiydi. MimarlÄ±k istiyorum.Â

- Ä°brahim Mutlu: Zaten iyi Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m veÂ sÄ±nav gÃ¼zel geÃ§ti. Matematik problemleri ile TÃ¼rkÃ§ede uzun paragraflar biraz zorlayÄ±cÄ±ydÄ±. Sosyal bilimler ve fen bilimleri daha kolaydÄ±. O sorularÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. EndÃ¼stri mÃ¼hendisliÄŸi hedefliyorum. HenÃ¼z gideceÄŸim Ã¼niversiteye karar vermedim.

Aileler sÄ±nav Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ± kucakladÄ±.Bursaâ€™da bir Ã¶ÄŸrenci yanlÄ±ÅŸ okulun Ã¶nÃ¼nde beklediÄŸini son anda fark edince Ã§evredekiler doÄŸru okula yÃ¶nlendirdi.