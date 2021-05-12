TYT ve AYT ne zaman yapılacak? ÖSYM'den sınav tarihi açıklaması

TYT ve AYT sınavı, ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, TYT ve AYT sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler

TYT VE AYT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak. Bu sınavların sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunlu olacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara