TYT SÜRESİ 2022 DEĞİŞTİ Mİ? TYT YKS sınav süresi ile ilgili son dakika açıklama: Temel Yeterlilik Testi (TYT) kaç dakika oldu?

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TYT sınav süresi son dakika açıklama ile değişti. YÖK, 2022 Yükseköğretim kurumları sınavından itibaren ön lisans ve lisans programlarının tercihte 150-180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldığını duyurdu. TYT ile ilgili de karar alan YÖK sınav süresinin uzatıldığını bildirdi. Bu yıldan itibaren TYT süresi 165 dakika olarak uygulanacak.

TYT SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLDU 2022?

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Öte yandan 2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.

TYT NEDİR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsıyor. TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacak. TYT ve eski sistem YGS ile arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas alması.