TYT sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS sınav tarihleri

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) kapsamında uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihleri merak konusu oldu. İşte, YKS kapsamında yapılacak 2021 TYT, AYT ve YDT'nin sınav tarihleri...

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

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